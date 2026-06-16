El zamorano Paulino Gil se convierte en el primer mago castellano y leonés académico de las Artes Escénicas

El ilusionismo de Castilla y León está de enhorabuena. La Real Academia de Artes Escénicas de España ha nombrado nuevo académico al mago zamoranoPaulino Gil, un histórico de las cartas y los escenarios que se convierte en el primer profesional de la magia de toda la comunidad autónoma en ingresar en esta prestigiosa institución.

La Academia consolida su apuesta por abrir las puertas al ilusionismo, equiparándolo de forma definitiva a otras artes clásicas como el teatro, la música, la danza o el circo.

Es un reconocimiento formal a la magia como una disciplina con lenguaje, historia y peso artístico propio.

El mago zamorano compartirá distinción con la élite de la cultura española. En las reuniones de la Academia se va a sentar cara a cara con directores de la talla de Juan Mayorga o José Carlos Plaza, y con actores de la talla de Juan Echanove, Blanca Portillo o Vicky Peña.

Además, Paulino Gil no estará solo a la hora de poner un toque de magia en las actas oficiales: en ese selecto club ya le esperan compañeros de profesión y buenos amigos del gremio como Jorge Blass, con quienes sumará fuerzas para que el ilusionismo se siga viendo como lo que realmente es: puro arte escénico.

Esta misma sensibilidad institucional se reflejó recientemente en la entrega de los Premios Talía 2026, donde la Academia concedió el galardón de Honor a la entrañable actriz María Galiana, ensalzando de ella su "talento puro" para subirse a las tablas y saber cómo "contar historias que ella misma cocina en el escenario".

Una vida dedicada a hacer creer en lo imposible

La trayectoria de Paulino Gil justifica con creces su entrada en el selecto grupo de académicos. El zamorano es mundialmente reconocido por dar vida a personajes tan icónicos como 'Ya-Lipú', inspirado en el milenario teatro japonés kabuki, o 'Leonardo', una propuesta volcada en el humor gestual.

A lo largo de su carrera ha pisado escenarios internacionales de la talla del 'Magic Castle' de Hollywood o el Congreso Mundial de la Magia FISM y cuenta en sus vitrinas con galardones como el Primer Premio Nacional de Magia General (1989) o el Premio Mundial de Magia Cómica logrado en 2014.

Además de su faceta como intérprete, Gil ha destacado enormemente entre bambalinas. Como consultor mágico ha dejado su firma en más de 170 programas de televisión, colaborando estrechamente con el prestigioso mago portugués Luís de Matos, y es un miembro activo de la *Essential Magic Conference*.

El alma de las Jornadas de Zamora

Para los zamoranos, Paulino Gil es, por encima de todo, el motor cultural que trajo la magia a sus calles. En 1986, detectando el vacío de certámenes de este tipo en España, decidió emprender un proyecto pionero que ha terminado por convertirse en una de las señas de identidad de la provincia.

Gil es el creador y coordinador de las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora, una cita indispensable que este año celebrará su trigésimo tercera edición entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre. Su experiencia organizativa le ha llevado también a comandar más de un centenar de festivales por toda España, muchos de ellos bajo el exitoso sello 'InterMagia'.