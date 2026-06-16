Dani, mejor alumno electricista: "Mínimo se ganan 1.400 €, pero puede ser más porque hay poca gente que quiera estudiarlo"

En poco menos de un mes, Daniel Vico Reche cumplirá 19 años. A pesar de su corta edad, es ya toda una promesa de la electricidad después de alzarse con la fase provincial y ser el representante de Zamora en el próximo XIX Concurso Nacional de Jóvenes Instaladores.

Nacido y criado en un pueblo de Jaén, lleva en Zamora, ciudad de donde procede su familia materna, apenas nueve meses. Aquí llegó para estudiar el Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, donde ha finalizado con éxito el primer curso.

Fue su tío, que tiene una empresa de instalaciones eléctricas, quien le motivó para probar a estudiar esta rama. "Yo estaba trabajando en hostelería, no estudiaba ni nada y me dijo mi tío que probara porque sabe que a mí me gusta mucho el tema de andar desmontando y montando cosas", recuerda.

Los representantes de Aeza dan explicaciones a Daniel y su compañero finalista durante la fase provincial.

Lo que comenzó como una simple prueba, le ha valido a Daniel para hacer de este sector su futuro profesional. "Me ha encantado", reconoce.

Prueba de ello es su ya pronta proyección en las instalaciones eléctricas. Fue el pasado 9 de junio cuando se enfrentó en la fase provincial, organizada por la Asociación Empresarial de Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones de Zamora (Aeza), al otro alumno finalista del IES Los Sauces, en Benavente.

Aquella mañana, Daniel tuvo alrededor de seis horas para hacer desde cero una instalación "un poco compleja" con tubos de PVC que consistía en una luminaria de LED y una lámpara de emergencia, además de un puesto de trabajo con cables de datos y enchufes para cualquier utilidad.

Para llegar hasta aquí, Daniel tuvo que medirse antes a los alumnos con mejores notas de su promoción en el IES Río Duero. "Hicimos un pequeño concurso entre los de nuestra clase y salí como ganador", explica.

Durante la final, uno de los factores que más gustaron al jurado fue el compañerismo que mostraron Daniel y el otro finalista. "No le conocía de nada, pero estuvimos ayudándonos los dos. Siempre surge alguna duda y eso les gustó mucho al jurado. Hemos sacado una buena amistad de todo esto", señala.

El correcto funcionamiento de la instalación, el orden y la limpieza fueron otros aspectos a valorar y por los que Daniel se alzó con el premio de representar a Zamora.

El joven andaluz, pero afincado en la ciudad zamorana, tiene claro que en la electricidad está su futuro profesional. Y, además, es plenamente consciente de lo que el mercado laboral requiere.

"Como mínimo cobramos 1.400 euros, más o menos, pero cada vez es más. No hay gente que quiera estudiar y trabajar en esto, entonces las empresas no encuentran gente", apunta sobre sus expectativas.

Es esta ambición lo que, quizás, le haya llevado a convertirse en una de las promesas del sector. Pero en lo que incide Daniel sobre todo es que no ha optado por la electricidad por el dinero, sino porque le gusta.

Cuando finalice el Grado Medio el próximo año, su objetivo pasa por trabajar junto a su tío y a partir de ahí comenzar después un Grado Superior que es lo que le dará opción a llegar a desempeñarse en "alta tensión e instalaciones industriales".

Daniel junto al compañero con el que se midió en la final de la fase provincial del concurso.

"De momento me quedaré con mi tío que es el que me está enseñando y apoyando", aclara sobre su futuro más inmediato. En cuanto a dejar atrás su vida en Jaén, este joven instalador cree que ha sido "un buen cambio" al tener Zamora como destino.

"Vengo de un pueblo y hay un cambio bastante grande. Pero muy bien y muy contento", recalca. Sobre su futuro profesional, de momento lo que parece tener claro es que no está entre sus objetivos abandonar Zamora, convirtiéndose de esta manera en un esperanzador ejemplo de retención de talento.

Ahora, tendrá que seguir demostrando su valía el próximo mes de noviembre en la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización en la Feria Matelec 2026, epicentro para la gran final que organiza la Federación Nacional de Empresas de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Climatización de España y que decidirá al mejor instalador joven del país.