Catas, conciertos y 17 casetas: Zamora ya saborea el regreso de la Feria de Día y del Vermú Artesano por San Pedro

El teniente de alcalde y concejal de Fiestas, David Gago y los organizadores, Luis Martín y Canto Marbán. Ayto. Zamora.

Las calles y plazas de Zamora volverán a llenarse de vida, música y sabor durante las próximas Ferias y Fiestas de San Pedro. El Ayuntamiento de Zamora ha presentado de forma oficial dos de las citas gastronómicas y de ocio más deseadas por los vecinos: la XI Feria de Día y la III Feria del Vermú.

Ambas iniciativas regresan con las pilas cargadas y un propósito entre ceja y ceja: "revitalizar los espacios públicos, dar un empujón a la hostelería local y sacar a la calle los festejos populares".

La Feria de Día es, sin duda, la que experimenta el subidón más espectacular de este año, consolidando una tendencia al alza que no para de crecer.

El concejal de Fiestas y Promoción Económica, David Gago, junto al organizador Luis Martín, han sacado pecho de la espectacular evolución del evento: de las apenas 6 casetas que se montaban en 2023 se va a pasar en esta edición a un despliegue de 17 casetas.

Cartel de la XI Feria de Día de Zamora.

Para canalizar este crecimiento, la Plaza de la Marina se estrena como punto neurálgico de la fiesta.

Allí se concentrarán 6 de estas casetas y se levantará el llamado 'Escenario Majo', que contará con conciertos diarios a cargo de artistas y bandas de la tierra para llenar de ambiente el corazón de la ciudad.

El vermú y su esencia

Por otro lado, la Plaza de Viriato se convertirá en el refugio de los amantes del buen copeo con la 3ª Feria del Vermú, que se celebrará desde el viernes 19 de junio hasta el domingo 21 de junio. Este año, el evento da un giro de timón.

Según ha explicado Canto Marbán, responsable de la organización, tras probar el año pasado un formato hostelero más abierto, esta vez han preferido "volver a los orígenes".

El espacio se reduce a una selección exclusiva de cuatro bodegas locales y un puesto gastronómico para recuperar el espíritu puro de una feria de productores.

El plan para el fin de semana del vermú viene con la agenda apretada. El viernes 19 arrancará con la inauguración oficial y los acordes de Los Baris a las 21:00 horas. El sábado 20 se abrirá a mediodía, guardando para la tarde a las 19:00 horas una cata didáctica gratuita de la mano de Bendita Locura y, al caer la noche a las 21:00 horas, el ritmo de Rumba Ibérica.

Cartel de la III Feria del Vermut Artesano.

El broche de oro lo pondrá el domingo 21 el concierto de Adrián y Eva a la hora del aperitivo a las 13:30 horas y una divertida cata interactiva por la tarde a las 19:00 horas con Vermut Aventón, donde el público podrá jugar a experimentar con las esencias del producto.

Para participar en las catas habrá que apuntarse antes en la caseta de la organización de Sinergias.