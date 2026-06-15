Una fuerte tormenta desborda el arroyo de Fuentespreadas e inunda varias viviendas en plena noche

Intervención de los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Zamora en las inundaciones por la tormenta en Fuentespreadas. Diputación de Zamora.

Una noche de pesadilla e incertidumbre han vivido los vecinos de la localidad zamorana de Fuentespreadas.

Las fuertes tormentas de la noche y madrugada del domingo 14 al lunes 15 de junio han descargado con especial virulencia en la comarca de la Tierra del Vino provocando el desbordamiento del arroyo Montoya, lo que supuso una crecida de agua y lodo que terminó anegando varias viviendas del municipio y obligó a desplegar un dispositivo especial de emergencia en plena madrugada.

La voz de alarma saltó a las 22:50 horas del domingo, momento en el que el Centro de Emergencias comenzó a recibir llamadas desesperadas de los afectados al ver cómo el agua saltaba el cauce habitual del arroyo e invadía con fuerza los bajos, garajes e inmuebles del casco urbano.

Intervención de los bomberos en las inundaciones por la tormenta en Fuentespreadas. Diputación de Zamora.

Hasta el lugar se desplazaron de urgencia los efectivos del Parque de Bomberos de Toro, dependientes del Consorcio Provincial de la Diputación de Zamora, quienes tuvieron que trabajar a destajo en la oscuridad para achicar agua, evaluar los daños estructurales más urgentes y, por encima de todo, garantizar la seguridad de los vecinos atrapados en sus casas.

La situación se dio por controlada de madrugada.

A primera hora de la mañana de este lunes, una dotación con un camión autobomba del Parque Zona Centro —con base en el Parque de Maquinaria de la Diputación en la capital— ha salido en dirección a Fuentespreadas.

Intervención de los bomberos en las inundaciones por la tormenta en Fuentespreadas. Diputación de Zamora.

El nuevo retén revisará palmo a palmo el estado de las viviendas afectadas a la luz del día, limpiando el lodo acumulado en las calles y valorando si es necesario realizar nuevas intervenciones de urgencia en fachadas o cimientos.

Desde el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios han confirmado que se mantiene activado un protocolo de vigilancia y seguimiento en toda la zona.

Las previsiones meteorológicas para esta semana no parecen dar tregua, según apuntan desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y los bomberos del cuartel toresano permanecen en alerta máxima ante la posibilidad de que se repitan nuevos episodios de lluvias torrenciales y tormentas que puedan complicar aún más la situación en Fuentespreadas o en otras localidades vulnerables de la provincia.