Explosión en una fábrica avícola de San Cristóbal de Entreviñas: el fuego se originó en la caldera de agua

Imagen de Google Maps de la nave incendiada por la explosión. Maps.

Susto mayúsculo en el tejido industrial de la comarca de Benavente.

Pasadas las doce y media de la mañana de este lunes, una fuerte explosión en las instalaciones de una factoría avícola situada en el polígono industrial de San Cristóbal de Entreviñas ha obligado a movilizar de urgencia a un importante número de dotaciones de los servicios de emergencia de la provincia.

Por fortuna, y a pesar del estallido, ninguna persona ha resultado herida ni afectada por el humo.

Las alarmas saltaron exactamente a las 12:35 horas, momento en el que el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León comenzó a recibir varios avisos que alertaban de una detonación en el recinto empresarial.

De inmediato, se dio el aviso al Centro Coordinador de Emergencias, a los Bomberos de Benavente, a la Guardia Civil y a las empresas suministradoras de gas de la zona, además de movilizar de manera preventiva al personal sanitario de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Durante el desarrollo de los trabajos, los alertantes y los propios empleados de la factoría confirmaron que la explosión se había originado en la caldera que se utiliza para calentar el agua de la planta.

La fuerza de la onda expansiva y las llamas posteriores no se quedaron en el foco inicial, sino que terminaron afectando a la planta superior de una nave anexa del polígono industrial.

Los Bomberos de Benavente se han desplegado con rapidez en el lugar del incidente y se encuentran realizando labores de control, refresco de las estructuras dañadas y ventilación de los espacios afectados.

El operativo se mantiene activo en la zona a la espera de que la Policía Judicial de la Guardia Civil pueda acceder de forma segura para iniciar la correspondiente investigación que determine las causas exactas del siniestro.