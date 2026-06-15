Nueve coros y 150 voces se citan en Moreruela de los Infanzones en el XXI certamen de la Federación 'Espigas'

El diputado diputado por la comarca de Tierra del Pan, Manuel Martín Pérez; la presidenta de la Federación de Asociaciones de Campos, Pan y Norte-Duero 'Espigas', Flor Guerrero Robleda, la alcaldesa de Moreruela de los Infanzones, Begoña Manzano, la representante de la Fundación Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, y la presidenta de la Asociación Cultural Fuentemiro, Manuela Crespo en la presentación del XXI Certamen de Canciones Tradicionales. Diputación de Zamora.

La música tradicional volverá a convertirse en el mejor antídoto contra la despoblación el próximo sábado 20 de junio. La localidad de Moreruela de los Infanzones se transformará en la capital del folclore de la provincia de Zamora al acoger la vigésimo primera edición del Certamen de Canciones Tradicionales.

Un evento coral organizado por la Federación de Asociaciones de Campos, Pan y Norte-Duero ‘Espigas’ que este año reunirá sobre el escenario a 150 cantantes aficionados de la comarca.

La cita arrancará a las 18:30 horas en el salón social del Ayuntamiento de Moreruela y contará con la participación de nueve agrupaciones corales surgidas del tejido asociativo rural. 'La Gavia' de Torres del Carrizal, 'León Felipe' de Andavías.

'Águedas de Castronuevo' y 'Castrum Viride' de Castroverde de Campos, 'Grajalejo' de Aspariegos, 'Río Seguillo' de Belver de los Montes, 'Las Flores' de Manganeses de la Lampreana, 'Villa de Alba' de Villalba de la Lampreana, y la formación anfitriona, 'Fuentemiro' de Moreruela de los Infanzones, que tendrá el honor de abrir y cerrar las actuaciones.

El broche de oro lo pondrán todos los participantes unidos entonando la emblemática tonada de despedida 'El burro y la tarara'. Algo que ya se ha convertido en una tradición.

Un año de preparación con fines sociales en el medio rural

Los detalles del encuentro se han dado a conocer esta mañana en la Diputación de Zamora. Durante la presentación, la presidenta de la Asociación Cultural Fuentemiro, Manuela Crespo, ha querido poner en valor el impacto que este proyecto tiene en el día a día de los pueblos, más allá de lo puramente musical.

Los 150 componentes ensayan durante todo el año para esta cita, lo que les permite mantenerse "entretenidos, distraídos y ocupados" gracias a un vínculo tan integrador como la música.

En este sentido, Crespo ha agradecido el apoyo de las instituciones y, muy especialmente, la aportación económica de la Diputación, indispensable para que los coros puedan sufragar su actividad y mantener sus ensayos a lo largo de los meses.

Por su parte, la presidenta de la Federación 'Espigas', Flor Guerrero, ha matizado que el repertorio del sábado estará compuesto por piezas populares tradicionales adaptadas a coros de aficionados que se interpretarán "al modo popular", sirviendo como un fiel reflejo de la riqueza folclórica de las tierras de Campos, Pan y Norte de Duero.

Unión institucional para dinamizar los pueblos

El certamen cuenta con el respaldo conjunto de la Diputación de Zamora, la Fundación Caja Rural, la Asociación Cultural Fuentemiro y el consistorio de la localidad.

El diputado de Obras Municipales y representante de la Tierra del Pan, Manuel Martín Pérez, ha ensalzado esta "suma de esfuerzos" que permite enriquecer la vida cultural de los municipios y fortalecer la identidad local.

Asimismo, desde la Fundación Caja Rural de Zamora, su técnico de comunicación, Laura Huertos ha elogiado la implicación de la Federación ‘Espigas’ a la hora de dinamizar los pueblos durante todo el año con eventos de nivel.

El acto ha concluido con la intervención de la alcaldesa de Moreruela de los Infanzones, Begoña Manzano, quien ha animado a todos los zamoranos a acercarse este sábado al municipio para arropar a las corales y disfrutar de una jornada de convivencia y música de raíz.