Alberto González, ganador del IX Campeonato del Mundo de Callos, preludio del I Congreso internacional de Panes y Harina

Foto de familia del IX Campeonato Mundial de Callos con los 9 finalistas y los representantes de Caja Rural de Zamora, Diputación y Ayuntamiento de Zamora. Panfeste. Meta.

El cocinero Alberto González, del restaurante El del Medio (Madrid), ganó el IX Campeonato del Mundo de Callos en el prólogo del I Congreso Internacional de Panes y Harina, promovido por Caja Rural de Zamora y Vocento Gastronomía, que reunirá mañana y pasado en Zamora a 50 exponentes del sector en Argentina, Georgia, Italia, el Principado de Andorra, Portugal y España.

Alberto González, quien regenta ese establecimiento junto con su mujer, la cocinera Silvia Rato, consiguió el plácet del jurado con un plato preparado con “callo moreno, no blanqueado con sosa, chorizo de León y compango asturiano”, según explicó.

González, natural de Sitges y afincado en Madrid, explicó que su receta parte de la base de la fórmula de su abuelo, aunque perfeccionada por él.

Plato ganador del IX Campeonato Mundial de Callos de Alberto González del restaurante El Del Medio. Panfest. Meta.

"Usamos callo moreno porque, aunque tiene más tarea de limpieza, su sabor es mucho mejor y el principal secreto es una cocción muy larga y lenta para extraer todo el colágeno y prescindir de los espesantes que usaba mi abuelo", detalló.

Los callos son el único plato totalmente tradicional en la carta de un restaurante cuyo cocinero, tras formarse en la Escuela Hoffmann, ha trabajado en Francia e Inglaterra. Alberto también ganó la fase regional del concurso, celebrada en Madrid a finales de 2025.

“Acabamos de aterrizar y lo hemos hecho a lo grande. Si todo el congreso va a ser como esto, hemos empezado con muy buen pie en Zamora. Es la primera vez que se celebra un congreso multidisciplinar que reúna a panaderos, cocineros, agricultores, científicos.

Imágenes del IX Campeonato Mundial de Callos en el Panfest Zamora 2026. Panfest. Meta.

Es algo importante y creo que Zamora pronto se va a poder colgar la insignia de capital del pan en España”, destacó el director del PanFest y director general de Vocento Gastronomía, Benjamín Lana.

Por su parte, el cocinero asturiano Pedro Martino, promotor y organizador del concurso desde su primera edición, llamó la atención sobre la “riqueza de la cultura del callo”, que permite que “sigamos descubriendo cada año pequeñas joyas” en toda España.

En esta edición, participaron Miguel Celaya, del Bar Restaurante Boliña Viejo (Gernika), quien llevó unos callos con pimiento choricero y sofrito de cebolla; Ángel Martínez, de Arraigo (Asturias), con un callo de manita, pata, tendón, morro y caldo de jamón.

Imágenes del IX Campeonato Mundial de Callos en el Panfest Zamora 2026. Panfest. Meta.

Borja Alcázar, del restaurante Abrelatas (Asturias), que apostó por el callo asturiano más tradicional elaborado junto con su madre, María Luz Cifuentes, y Pedro Gallego, de Casa Mortero (segundo en la semifinal madrileña), que llevó un callo con sofrito de ajo, pimentón pata, morro y cecina.

También participaron Encarnació Pou, de Ca la Nati (Vic), que presentó el tradicional cap i pota catalán; Chisco Jiménez, de Culuca Cociña Bar (La Coruña), único representante que usó en el guiso garbanzo (estilo gallego) y comino; Javier Martín, de Javier Martín Restaurante (Cáceres), que usó vaca extremeña, y María Jesús Chillón, de Restaurante Chillón (Zamora), que provocó una ovación de su público con un callo castellano.

El jurado estuvo compuesto por Benjamín Lana, director general de VocentoGastronomía, los cocineros Luis Alberto Lera, (Restaurante Lera*, Castroverde de Campos, Zamora), Sacha Hormaechea (Sacha, Madrid), Trifón Jorge (El Fogón de Trifón, Madrid), la periodista gastronómica Begoña Tormo y el arquitecto zamorano Francisco Somoza.

Alberto González del restaurante El Del Medio, ganador del IX Campeonato Mundial de Callos en el Panfest Zamora 2026. Panfest. Meta.

En el jurado popular, que decidía un 20 por ciento de la puntuación final, intervinieron el cocinero Giuseppe Giannotti (Krèsios**, Telese Terme) y el panadero argentino Ramón Garriga, de Gluten Morgen (Buenos Aires).