Día mágico en Zamora: el sueño del ascenso a Segunda un poco más cerca

Zamora sueña. Hoy más que nunca, con el ascenso a Segunda División. Todo tras vencer en el primer asalto de la eliminatoria definitiva, en el Ruta de la Plata, al Sabadell por 1-0 ante los suyos en la tarde de este sábado.

Con un estadio lleno a la bandera y un recibimiento espectacular al equipo rojiblanco, el encuentro no pudo comenzar de mejor manera para los zamoranos.

En el minuto 2, Mario Losada desataba la locura en las gradas con un auténtico golazo que desataba la euforia en las gradas del feudo zamorano.

La salida fue inmejorable, pero, poco a poco, el Zamora acusó el esfuerzo físico y el Sabadell se hizo con el dominio del juego.

De hecho, los zamoranos tuvieron que sufrir, y mucho, para aguantar la ventaja, pero viajará con ventaja a la Nova Creu Alta con ese valioso 1-0.

Lo defenderá para cumplir el sueño de ascender a la categoría de plata del fútbol español.