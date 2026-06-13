La historia no contada del pueblo gitano llega a Zamora: 10 roll-ups con imágenes y visitas para recorrer 600 años

Exposición de la Historia No Contada en Zamora.

La Sala del Claustro del Colegio Universitario de Zamora (C/ San Torcuato, 43) acoge la exposición “La Historia No Contada”, una muestra compuesta por diez roll-ups con imágenes, testimonios y reflexiones que invitan a recorrer más de seis siglos de presencia del pueblo gitano en España.

La exposición visibiliza acontecimientos históricos, aportaciones culturales y realidades sociales que han permanecido durante demasiado tiempo fuera del conocimiento general. Una historia compartida que forma parte de nuestro patrimonio común y que merece ser conocida, reconocida y valorada.

La muestra ha sido creada por las voluntarias de la Asociación Cultural de Mujeres Gitanas Unión y Progreso Mujer Romani, con el objetivo de acercar la historia y la cultura del pueblo gitano a la sociedad desde una mirada propia.

Habrá visitas guiadas el martes 16 de junio y jueves 18 de junio, a las 16:30 horas.

La exposición cuenta con el aval del doctor en Historia del Pueblo Gitano Manuel Martínez Martínez.

La llegada de esta exposición al ámbito universitario de Zamora supone un hecho especialmente significativo, contribuyendo a generar conocimiento, pensamiento crítico y diálogo intercultural desde el rigor histórico y la voz de quienes forman parte de esta historia.

Porque conocer la historia del pueblo gitano es también conocer la historia de España.