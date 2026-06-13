Faúndez hace balance de 3 años en el Día de la Provincia de Zamora 2026: “Nos hemos volcado en nuestros pueblos”

Isabel Blanco junto a Javier Faúndez en el Día de la Provincia de Zamora 2026 Fotografía: JL Leal / ICAL.

Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora, ha aprovechado la celebración del Día de la Provincia para realizar un balance de su mandato, en la mañana de este sábado, 13 de junio, y en Moraleja del Vino.

Ha querido agradecer la presencia a todas las autoridades que allí se han concentrado y ha afirmado que “buena parte del protagonismo de la jornada la tienen los alcaldes y alcaldesas de la provincia”, además de los concejales de cada pueblo.

“Sois un pilar fundamental en esta provincia, siendo el rostro más cercano de la administración al que recurren a diario vuestros vecinos. Vuestra entrega diaria, a menudo silenciosa y desinteresada os convierte en un ejemplo de entrega a los demás”, ha apuntado.

El presidente de la institución provincial ha añadido que el tiempo pasa rápido y se cumplen tres años de legislatura en la que su premisa ha sido “escuchar, planificar y resolver”.

Ha agradecido a su equipo la entrega de estos tres años para sacar el trabajo adelante.

Patrimonio

Faúndez ha hecho balance y se ha centrado en el patrimonio, en la provincia y en la administración durante su discurso.

En lo que al patrimonio se refiere ha asegurado que en estos años han “realizado un esfuerzo inversor sin precedentes en una serie de edificios en los que, por unos motivos u otros apenas han contado con inversiones en décadas, edificios que forman parte del patrimonio y de todos los zamoranos”.

Ha mencionado al Teatro Ramos Carrión, al recinto ferial de Ifeza, al Colegio Universitario, también al Antiguo Palacio Provincial. El Colegio del Tránsito o la Residencia Virgen del Canto de Toro.

“Hoy también les quiero anunciar que estamos trabajando en la redacción del proyecto del edificio que albergará el futuro archivo de la Diputación en nuestros terrenos del Tránsito. Una vez finalizado el mandato habremos invertido en recuperar y consolidar nuestro patrimonio más de 8 millones de euros”, ha añadido.

La provincia

En lo que tiene que ver con la provincia ha añadido que “nos hemos volcado en nuestros pueblos de manera que llegasen más recursos a todos nuestros municipios. Lo hemos hecho trabajando de la mano de ayuntamientos y mancomunidades”, ha añadido.

Ha hablado del agua, de la depuración de aguas residuales, de la preocupación por los incendios, la limpieza o los planes municipales de obras.

“Hemos reforzado el Fondo de Cohesión Territorial de la mano de la Junta de Castilla y León aportando tres millones y beneficiando a más de 230 municipios de menos de 230 habitantes”, ha añadido Faúndez.

También ha mencionado a los bares, a las reformas de los consultorios médicos, o a la vivienda.

“Habremos destinado con fondos propios, para actuaciones directas a los ayuntamientos, más de 100 millones de euros en, prácticamente, 5.000 obras por la provincia”, ha apuntado.

Administración

En el apartado de administración, Javier Faúndez recordó que uno de los principales “desafíos” era el de la exclusión financiera.

“Por eso, la Diputación ha adjudicado a Caja Rural de Zamora, para los próximos cuatro años, el contrato para el servicio de dos oficinas financieras móviles, con una inversión de 1,32 millones de euros. Un servicio pionero que permitirá acabar con la exclusión financiera en 173 municipios de la provincia, y que comenzará a en el mes de septiembre”, describió.

“Hemos aprobado el nuevo contrato para la prestación de ayuda a domicilio que contará con una inversión anual de doce millones de euros, durante cuatro años, convirtiéndose en el mayor contrato de la historia de la Institución provincial”, ha añadido.

“A partir del 1 de enero del 2027 estará en marcha, dando seguridad a usuarios, potenciando el servicio incrementándose en más de 13.000 horas, además de mejorar las condiciones de trabajo de las más de 530 personas que cubren este servicio, mujeres en su totalidad que viven en nuestros pueblos”, recalcó.

XIII Premios ‘Tierra de Zamora’

Durante el acto, se entregaron los XIII Premios ‘Tierra de Zamora’, concretamente, a Caja Rural de Zamora, en la categoría de ‘Proyecto Empresarial’; el Club Deportivo Copa Zamora de Galgos, ‘Premio a la Trayectoria Deportiva’; la Asociación Unidos contra el Cáncer Toro y su Alfoz, ‘Premio a la Solidaridad’; las asociaciones de máscaras de la provincia y, a título póstumo, el sacerdote e historiador del Arte José Ángel Rivera, ex aequo, con el ‘Premio Patrimonio Cultural’, y el barítono zamorano Luis Santana, ‘Premio Embajador de Zamora’.

En el apartado de las mascaradas, recogieron premios los representantes del Zangarrón de Sanzoles, La Vaquilla y los Cencerrones de Palacios del Pan, El Caballico y el Pajarico, de Villarino Tras la Sierra; la Vaca Antrueja de Pereruela, la Filandorra de Ferreras de Arriba, la Visparra de Vigo de Sanabria, el Tafarrón de Pozuelo de Tábara, la Obisparra de Pobladura de Aliste, Los Antruejos de Villanueva de Valrojo, los Cencerrones de Abejera, el Atenazador de San Vicente de la Cabeza, la Danza del Paloteo de Tábara, el Zangarrón de Montamarta y la Fierra Corrupia de Almendra del Pan. También fueron reconocidas, aunque sus representantes no pudieron asistir para recoger el galardón, las mascaradas de la Talanquera y la Visparra, de San Martín de Castañeda; Los Carochos, de Riofrío de Aliste; Los Diablos, de Sarracín de Aliste; La Vaca Bayona, de Almeida de Sanago, y Los Carucheros, de Sesnández de Tábara.