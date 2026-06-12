Zhi Shan (17), mejor nota de la PAU 2026 en Castilla y León con un 9,975: “No vale estudiar 15 horas si solo aprovechas 3”

Zhi Shan, la mejor nota de la PAU 2026 en Castilla y León. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El IES Claudio Moyano ha celebrado un gran logro gritando a los cuatro vientos lo orgulloso que está de su alumna Zhi Shan He Wu.

Y todo porque la estudiante del centro zamorano ha conseguido un espectacular 9,975 en la PAU 2026 lo que le convierte en la mejor nota de la Comunidad y la mejor del distrito en las pruebas de este año.

Pero cabe señalar que detrás de este número hay horas de mucho trabajo, esfuerzo, superación y una brillante trayectoria, como confiesa la joven en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León y como ha ensalzado el IES Claudio Moyano.

“Eres un ejemplo de inspiración para todos tus compañeros y un orgullo inmenso para toda la comunidad educativa que te ha visto crecer”, añaden desde su instituto.

“No vale estudiar 15 horas si solo aprovechas 3”, asegura, en declaraciones a este periódico, la joven que ha conseguido la mejor nota de nuestra Comunidad.

Su vida

“Me considero una persona tranquila. A la que le gusta pasar tiempo con la familia y amigos y, sobre todo, disfrutar de la vida”, asegura Zhi Shan He Wu en la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La mejor nota de la PAU 2026 en Castilla y León nació en Zamora hace 17 años. Sus padres son chinos, pero ella lleva toda la vida en tierras zamoranas. “Llevan aquí desde que nací yo”, matiza.

La joven estudió desde los tres años en el Colegio Amor de Dios de Zamora y el Bachillerato lo ha completado en el IES Claudio Moyano de la capital zamorana.

“El bachillerato ha sido bastante duro, pero, de todas formas, no considero que haya sido tan difícil como lo pintan”, añade la joven.

Tras completar con éxito el bachillerato de Ciencias Tecnológicas, se tenía que enfrentar a las pruebas de acceso a la universidad.

La mejor nota de la PAU 2026

“La preparación para la PAU ha sido dura. Empecé hace dos semanas, al terminar los globales. La afronté con calma y tranquilidad y estudiando, día a día. Soy de las que piensan que no vale estudiar 15 horas si solo aprovechas 3”, asegura convencida Zhi Shan.

En cuanto a los exámenes, los realizó a principios de junio en el Campus Viriato de Zamora, dentro del distrito de la Universidad de Salamanca y completó un total de seis exámenes.

“En Lengua saqué un 10. En Filosofía otro 10. En Inglés un 9,9. En Matemáticas II un 9,85, y después un 8,5 en Física y un 9,8 en Química. He obtenido un 9,975 en la fase general y un 13,905 en la específica”, nos cuenta la zamorana.

Fue el pasado miércoles cuando Zhi Shan recibía la noticia de que “ella era la mejor nota de la PAU 2026 en Castilla y León”. “Estaba haciendo otro examen y me lo dijeron. Sentí una gran felicidad, pero también fue una sorpresa”, añade.

El esfuerzo tiene su recompensa.

Ingeniería Biomédica

“Me gustaría estudiar Ingeniería Biomédica. Ahora quiero descansar lo máximo posible, salir y disfrutar del tiempo con mi familia y amigos y también viajar”, añade la zamorana.

De hecho, la semana que viene se irá con sus amigas de viaje a Alicante y también pasará por Lisboa. Ganado se lo tiene.

“Mirando al futuro, y en lo laboral, me gustaría trabajar en lo relacionado con la investigación. Esa es mi idea”, finaliza Zhi Shan.

Ella es la mejor nota de la PAU 2026 en Castilla y León.