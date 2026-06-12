Aprobado el mayor contrato de la historia de la Diputación de Zamora para el servicio de ayuda a domicilio

Javier Faúndez preside el pleno de la Diputación de Zamora de este mes de junio.

La Diputación de Zamora ha aprobado este viernes, 12 de junio, el mayor contrato de la historia de la institución provincial para el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), contemplando 48 millones de euros para los próximos cuatro años.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha destacado el cumplimiento del equipo de Gobierno provincial por el compromiso con las personas mayores, el medio rural y la mejora de las condiciones del servicio.

Este nuevo contrato permitirá ampliar las horas de atención, reforzar la estabilidad laboral de las trabajadoras y mejorar la calidad asistencial.

La mayor inversión económica de la historia en materia de política social está destinada a asegurar una prestación esencial para las personas mayores y dependientes del medio rural, reforzando la atención a usuarios y las condiciones laborales de las trabajadoras.

Faúndez ha destacado el servicio de ayuda a domicilio como uno de los "pilares fundamentales" de las políticas sociales del equipo de Gobierno, pues lo ha considerado un recurso que permite a las personas mayores, "a quienes les debemos todo", estar en sus hogares, mantener su autonomía personal y seguir viviendo en sus pueblos con "seguridad, dignidad y calidad de vida".

En la actualidad, la ayuda a domicilio se presta a 2.316 usuarios de la provincia y supone 546 puestos de trabajo, especialmente para mujeres y que viven en el medio rural, lo que convierte esta prestación en un instrumento de creación de empleo y fijación de población.

La aprobación de este nuevo contrato responde, además, a la decisión de la Diputación de Zamora de no ejercer el derecho de prórroga del contrato vigente, con la finalidad de favorecer un nuevo escenario de estabilidad en el servicio.

También pretende facilitar la resolución de los conflictos laborales existentes con la empresa adjudicataria y ofrecer mayores garantías a trabajadoras y usuarias.

El vicepresidente segundo y diputado de Política Social y Familia, Ramiro Silva, ha incidido en que el equipo de Gobierno actúa "desde la responsabilidad con las trabajadoras que prestan el servicio y desde la sensibilidad con nuestras personas mayores".

Más horas de servicio y mayor calidad asistencial

El nuevo contrato tendrá una duración inicial de dos años, entrando en vigor el 1 de enero de 2027, e incluye una posibilidad de dos prórrogas anuales de un año cada una, hasta un máximo de cuatro años de vigencia.

Desde el punto de vista asistencial y económico, el nuevo contrato será un importante salto cuantitativo y cualitativo con respecto al de la actualidad.

El precio por hora del servicio pasará de 18,71 euros a 22,63, un 21% más, que permitirá ampliar prestaciones, reforzar la calidad de la atención y mejorar las condiciones generales del servicio.

El número mínimo de horas de atención se incrementará de las 516.744 actuales a las 530.269 que refleja el nuevo pliego, es decir, 13.524 horas más que podrían crecer dependiendo de la baja económica con la que finalmente se adjudique el contrato.

En términos globales, la inversión anual destinada a este servicio se incrementará desde los 9,6 millones de euros a los cerca de 12 millones al año, lo que significa una subida aproximada del 25%.

El nuevo contrato supone un esfuerzo económico sin precedentes en la Diputación de Zamora, ya que el nuevo escenario supone una aportación directa de la institución provincial de más del 175% que en el contrato anterior.

La Diputación asumirá 3,7 millones de euros del gasto anual frente a los 1,5 de los que se hacía cargo hasta ahora.

Silva ha subrayado que detrás de cada hora del servicio "hay personas que necesitan cuidados, compañía y apoyo para continuar viviendo en sus hogares".

Inversiones en carreteras

Por otro lado, el pleno de la Diputación de Zamora ha aprobado también hoy el nuevo contrato para la conservación y explotación ordinaria de los 1.581 kilómetros de la red provincial de carreteras, con un presupuesto total de 5 millones de euros y un plazo de ejecución inicial de dos años, prorrogables por otros dos más.

El contrato tiene la finalidad de asegurar el mantenimiento continuo, la conservación preventiva y la respuesta inmediata ante incidencias en una de las infraestructuras más extensas y estratégicas que gestiona la Diputación, fundamental para garantizar la conectividad, la seguridad vial y la prestación de servicios en el medio rural zamorano.

La actuación permitirá mantener en condiciones óptimas una red viaria clave para la movilidad de vecinos, el acceso a servicios básicos, la actividad agrícola y ganadera, el transporte y la cohesión territorial de la provincia.

10 millones para obras

Además de todo esto, también se ha dado luz verde a suplementos de crédito de más de 2,5 millones para ampliar las ayudas a redes abastecimiento, bocas de riego, infraestructuras, consultorios y bares rurales. Asimismo, se incluye un crédito extraordinario de 8 millones para el futuro Plan Municipal de Obras 2028 y para la redacción del proyecto de la mejora del Campin El Folgoso en Galende.

El objetivo de los suplementos es atender un mayor número de solicitudes presentadas por las entidades locales y dar respuesta a las necesidades prioritarias en el medio rural. Todo ello permitirá ampliar significativamente el alcance de las convocatorias relacionadas con la mejora de redes de abastecimiento, bocas de riego, infraestructuras municipales, consultorios y mantenimiento de bares de titularidad municipal en el medio rural.

Los más de 8 millones para el plan de obras y El Folgoso permitirán anticipar la planificación económica de inversiones estratégicas para los municipios zamoranos. El plan constituye uno de los principales instrumentos de cooperación económica de la Diputación con los ayuntamientos.

Los 90.000 euros restantes serán para costear la redacción del proyecto de mejora de las instalaciones del camping El Folgoso en Galende que ejecutará la Junta de Castilla y León.

Por último, se ha aprobado un suplemento de crédito de 150.000 euros para las ayudas a bares de titularidad municipal, que se suman a los 100.000 iniciales que se consignaron en el presupuesto 2025.