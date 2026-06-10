Aparece una culebra de casi un metro en un colegio de Villarrín de Campos y acaba de nuevo en su hábitat

Imagen del agente con la culebra capturada. Subdelegación de Gobierno de Zamora.

La Guardia Civil de Zamora ha intervenido en la captura de una culebra de casi un metro de longitud en el patio del centro escolar de Villarrín de Campos.

La llamada, notificando la presencia del animal reptante, se hizo desde la central operativa de servicios de la comandancia de Zamora; desde ahí derivaron miembros del cuartel del Puesto de Manganeses de la Lampreana hasta el Colegio Rural Agrupado de Villarrín de Campos.

Uno de los agentes de dicho cuartel capturó al animal en las instalaciones escolares y lo devolvió al entorno rural, sin daños ni secuelas por la intervención.

El animal capturado era una culebra de escalera (Zamenis scalaris); siendo esta una especie protegida, característica de la Tierra de Campos y fundamental en la lucha contra las plagas de roedores que tanto afectan a la agricultura en determinadas cosechas.