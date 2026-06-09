Títeres medievales y la 'Subidaza' a Balborraz: el Cerco de Zamora revive para los niños en las fiestas de San Pedro

La concejala de Juventud, Sara de la Higuera, acompañada por representantes de la Asociación Capitonis Durii y el historiador Eduardo Cabrero en la presentación Capitoni Durii. Ayto. Zamora.

Las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 van a tener este año un aroma profundamente tradicional y un toque de magia histórica. La concejala de Juventud, Sara de la Higuera, acompañada por el equipo de la Asociación Capitonis Durii y el historiador Eduardo Cabrero, ha desvelado una de las apuestas más potentes del programa festivo: un gran hermanamiento de gigantes que unirá a la capital con la provincia y el estreno de una obra de títeres pensada para los más pequeños.

El plato fuerte de esta edición, según ha explicado Luis Fernando García en representación de Capitonis Durii, será el histórico encuentro con los Gigantes de Puebla de Sanabria.

Nacidas en 1848, estas figuras son las más antiguas de toda la provincia de Zamora y se desplazarán a la capital con seis de sus miembros más ilustres, entre los que destaca su pareja más longeva y querida: la Negra y el Chino.

Este reencuentro de gigantes dejará imágenes para el recuerdo. El momento más esperado llegará la noche del sábado 27 de junio, a las 21:00 horas, con la mítica "Subidaza" a la cuesta de Balborraz, donde los gigantes del Cerco de Zamora y los sanabreses subirán arropados por un despliegue especial de luz y sonido.

Además, el domingo 28 de junio, los visitantes de Puebla de Sanabria ofrecerán un desfile exclusivo por las calles de Zamora para mostrar su particular y llamativa forma de bailar con las "manos sueltas".

Para abrir boca, el viernes 26 de junio a las 20:30 horas, el escenario de San Pedrito acogerá el estreno de "Las murallas de cartón", una obra de títeres que adapta el histórico Cerco de Zamora para el público infantil.

El guion ha corrido a cargo del joven historiador Eduardo Cabrero, quien ha reivindicado la importancia de recuperar las marionetas en plenas fiestas de San Pedro, recordando que este formato era el auténtico acontecimiento del año para los niños en las ferias de la época medieval.

Tras más de dos décadas de andadura animando las calles zamoranas, Capitonis Durii y el Ayuntamiento invitan a todos los vecinos y familias a sumarse a unos días diseñados para conectar a la juventud con sus raíces de la forma más divertida posible.