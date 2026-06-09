Un premio a la 'Mejor Manada' y camisetas de traje regional: las sorpresas del Desafío del Lobo Trail en Zamora

El diputado de Deportes y Juventud, Juan del Canto Sevillano; la alcaldesa pedánea de Riomanzanas y concejal del Ayuntamiento de Figueruela de Arriba, Rocío Barrigón Veigas; la representante de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos Pérez; y el director deportivo del CD Ironbayo y del circuito de carreras Zamora Trail Series (ZTS), Andrés Barroso Lorenzo. Diputación de Zamora.

Bajo el lema "No es solo una carrera. Es conquistar un territorio", el próximo domingo 14 de junio regresa el Desafío del Lobo Trail, una de las citas más especiales del circuito Zamora Trail Series.

La competición, organizada por Smartchip, se adentrará una vez más en el corazón de la Sierra de la Culebra, un escenario natural tan espectacular como exigente.

La puesta de largo de la carrera ha tenido lugar esta mañana en la sala de prensa de la Diputación de Zamora, con el respaldo del diputado de Deportes, Juan del Canto; la concejal de Figueruela de Arriba y alcaldesa pedánea de Riomanzanas, Rocío Barrigón; la representante de Caja Rural, Laura Huertos; y el director deportivo del circuito, Andrés Barroso.

Todos ellos coincidieron en el enorme potencial de este evento para hacer provincia y atraer a corredores y familias de fuera de Zamora dispuestos a disfrutar del deporte y del turismo rural.

A falta de los últimos rezagados, las inscripciones en la web de Smartchip ya rozan los 200 participantes, repartidos entre unos 145 corredores y medio centenar de senderistas.

La organización ha diseñado dos distancias para que nadie se quede con las ganas: el Sprint Trail, una ruta corta de 9 kilómetros y 300 metros de desnivel ideal para senderistas y corredores rápidos que pasará por el Arroyo Cabrón, y la joya de la corona, el Adventure Trail.

Esta última modalidad cuenta con 27 kilómetros con 1.000 metros de desnivel, coronando Peña Mira que, con sus 1.241 metros, es el techo de la Sierra de la Culebra.

Los primeros en arrancar serán los participantes de la distancia larga, que tomarán la salida a las 09:30 horas, mientras que los andarines y el recorrido corto harán lo propio quince minutos después, a las 09:45 horas.

Además, Andrés Barroso desveló que el Desafío del Lobo es una carrera "más que individual, por equipos".

Los clubes de montaña pelearán con uñas y dientes por llevarse el premio a la Mejor Manada del Desafío, un galardón que se calculará sumando los tres mejores tiempos de cada club en ambas distancias.

Programa Lobo Trail Zamora

Y, como ya es tradición y seña de identidad en este circuito, la camiseta oficial de la prueba guarda un guiño muy emotivo a la tierra: su diseño está completamente inspirado en los trajes regionales de la zona de Aliste.