El Ayuntamiento de Zamora renueva sus bolsas de empleo y convoca catorce plazas de funcionario y laboral fijo

El Ayuntamiento de Zamora ha dado un paso decisivo para renovar su funcionamiento interno y dar un fuerte impulso al empleo público en la ciudad.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado las nuevas bases para organizar sus bolsas de trabajo con un triple objetivo que pasa por modernizar la atención al ciudadano, agilizar los fichajes de sustitutos y meter la tijera a la excesiva temporalidad de la plantilla municipal.

Este nuevo reglamento, pactado cara a cara con los sindicatos en la Mesa General de Negociación celebrada a finales de mayo, agiliza los trámites de la administración de cara a los próximos meses.

A partir de ahora, el Consistorio podrá activar bolsas de empleo específicas siempre que haga falta cubrir de forma urgente e inaplazable una baja médica, una jubilación, una excedencia o picos de trabajo puntuales por acumulación de tareas, sin tener que esperar obligatoriamente a que termine un proceso formal de oposición como ocurría hasta la fecha.

Además, las listas se mantendrán vivas de forma indefinida hasta que se cree la siguiente, eliminando el viejo límite que las hacía caducar a los dos años desde el proceso selectivo.

Para confeccionar estas listas se buscará un equilibrio en el que el sesenta por ciento de la nota dependerá de los exámenes aprobados en las oposiciones y el cuarenta por ciento restante premiará los méritos de experiencia y formación, incentivando así al personal interino a consolidar su plaza.

En la misma sesión ordinaria, el equipo de gobierno ha aprobado las convocatorias para cubrir un total de catorce puestos de trabajo.

Entre las plazas de personal funcionario por concurso-oposición libre se incluyen tres de Administración General, una de ellas reservada para personas con discapacidad, una de Agente de Igualdad, una de Arquitecto y otra de Ingeniería Técnica.

En cuanto al personal laboral fijo, se convoca una plaza de Director Gerente del Teatro Principal, una de Jefe de Producción, una de Auxiliar de Biblioteca y otra de Peón de Cementerio, a las que se suman cuatro plazas más de Cabo de Bombero destinadas a la promoción interna dentro del parque municipal.

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha sacado adelante una importante partida de ayudas económicas destinadas a los barrios, el deporte y la actividad cultural de este año 2026.

En el plano vecinal, se han repartido más de veinticuatro mil euros entre tres asociaciones de la ciudad para financiar sus actividades habituales, correspondiendo nueve mil trescientos setenta y cinco euros a la agrupación Juan Sebastián Elcano de Los Bloques, seis mil trescientos setenta y cinco euros a Valorio-San Lázaro y ocho mil quinientos setenta y ocho euros a la asociación Belén-Barrio de Cabañales.

La cultura y el deporte de élite también han recibido un buen espaldarazo financiero en este paquete de medidas.

El Consistorio ha aprobado una subvención de dieciséis mil ciento veintiún euros para el Instituto Castellano-Leonés de la Lengua con el fin de sufragar eventos como el IV Festival Internacional de Oralidad Narrar Enamora, la exposición Ciertos Deslumbramientos, el Concurso de Cómic Las Viñetas Perdidas o los encuentros literarios Diálogo con la Lengua protagonizados por la escritora Espido Freire.

Por último, la Federación de Piragüismo de Castilla y León recibirá veinte mil euros para la organización del Campeonato de España de Maratón y Maratón Corto, mientras que la Fundación Recuperación de Materiales Diversos contará con diez mil euros para el desarrollo del ya tradicional torneo de ajedrez escolar Pequeños Gigantes.