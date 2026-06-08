Entra en vigor: los 71 municipios de menos de 2.000 habitantes de Zamora que estrenarán desfibriladores externos

La Diputación Provincial de Zamora instalará desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) en 71 municipios de menos de 2.000 habitantes.

Lo hacen con el objetivo de mejorar la atención ante emergencias cardiovasculares y aumentar las posibilidades de supervivencia de los vecinos que sufran una parada cardíaca repentina.

Los nuevos equipos contribuirán a incrementar las posibilidades de supervivencia ante una parada cardiorrespiratoria mientras llegan los servicios de emergencia.

Una actuación que permitirá acercar al medio rural una tecnología sanitaria capaz de salvar vidas en los primeros minutos de una emergencia.

Este factor es decisivo teniendo en cuenta que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de mortalidad y que, en estos casos, una intervención rápida resulta fundamental.

Esta iniciativa será posible gracias a una subvención directa de la Junta de Castilla y León destinada a todas las Diputaciones Provinciales de la comunidad y al Consejo Comarcal de El Bierzo, que busca mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta sanitaria en las localidades de menor población.

La importancia de esta medida es especialmente significativa en una provincia como Zamora, caracterizada por una población envejecida y dispersa geográficamente, donde los tiempos de respuesta ante una urgencia pueden resultar determinantes.

La presencia de desfibriladores accesibles en espacios públicos permitirá actuar de forma inmediata mientras llegan los servicios sanitarios especializados, ya que numerosos estudios médicos ponen de manifiesto que cada minuto que transcurre sin iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar y sin utilizar un desfibrilador reduce significativamente las posibilidades de supervivencia.

Por ello, la Diputación promoverá acciones formativas en cada uno de los municipios beneficiarios para capacitar a las personas designadas por los ayuntamientos en el manejo de estos dispositivos y en las nociones básicas de reanimación, garantizando así una utilización rápida, segura y eficaz de los dispositivos.

La implantación de los desfibriladores forma parte de la apuesta de la Junta de Castilla y León por fortalecer los servicios públicos esenciales en el medio rural, para lo cual ha destinado una subvención global de 1.586.000 euros distribuida en función del número de municipios de menos de 2.000 habitantes, siendo Zamora uno de los territorios que recibe una mayor dotación económica.

La institución provincial ya ha tramitado los procedimientos necesarios para la adquisición de los 71 desfibriladores, que serán instalados en ubicaciones estratégicas y de fácil acceso para la población, garantizando su rápida localización en caso de necesidad.

Los municipios beneficiarios han sido seleccionados mediante una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, en la que el criterio de valoración ha sido el número de habitantes de cada localidad.

Priorizando aquellas con mayor población dentro del límite establecido de 2.000 habitantes para extender esta medida preventiva al mayor número posible de zamoranos.

La lista completa

La lista completa de las 71 localidades que contarán con estos equipos está integrada por Moraleja del Vino, Villalpando, Puebla de Sanabria, Alcañices, Coreses, Santa Cristina de la Polvorosa, Monfarracinos, Corrales del Vino, Morales de Toro, Tábara, El Perdigón, Montamarta, Fariza, Gallegos del Río, Carbajales de Alba.

Valcabado, Mombuey, Villalcampo, Melgar de Tera, Faramontanos de Tábara, Moreruela de los Infanzones, Figueruela de Arriba, Mahíde, La Hiniesta, Santa María de la Vega, Vega de Tera, Santa Croya de Tera, Castroverde de Campos.

Barcial del Barco, Granja de Moreruela, Villanázar, Revellinos, Torregamones, Aspariegos, Argujillo, Villaseco del Pan, Bretocino, Villalobos, Olmillos de Castro, Losacino, Santa Eufemia del Barco, Villaveza del Agua, Matilla de Arzón, Morales de Valverde, Jambrina, Perilla de Castro, Pozuelo de Tábara.

Maire de Castroponce, Valdescorriel, Manzanal del Barco, Tapioles, Alfaraz de Sayago, Uña de Quintana, San Miguel del Valle, Castrillo de la Guareña, Villaferrueña, Quintanilla de Urz, Quintanilla del Monte, Gamones, Vega de Villalobos.

Casaseca de Campeán, Argañín, Vegalatrave, Villalonso, Cazurra, Villárdiga, Abezames, Molezuelas de la Carballeda, San Martín de Valderaduey, Quintanilla del Olmo y Matilla la Seca.