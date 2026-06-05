Valorio estrena cara: 4.400 árboles nuevos y hoteles de insectos para revivir el bosque de Zamora

El concejal de obras y movilidad sostenible del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo y José Antonio Alonso, coordinador del proyecto RenaturaliZA. Ayto. Zamora.

El bosque de Valorio, el gran pulmón verde de Zamora, respira hoy mucho mejor. El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, ha hecho balance esta mañana de un ambicioso lavado de cara forestal que ha supuesto una inversión de 335.312 euros dentro del proyecto 'RenaturaliZa'.

No era para menos: el parque llevaba más de medio siglo sin recibir una gestión integral, lo que había provocado que la acumulación de maleza, la falta de árboles jóvenes y la invasión de plantas exóticas lo convirtieran en un auténtico polvorín con un riesgo creciente de incendios.

Los trabajos, que se han centrado en un espacio de 30 hectáreas, han tenido dos objetivos muy claros. El primero, asegurar que el bosque sobreviva con buena salud en el futuro; y el segundo, llenar la zona de vida salvaje potenciando su valor educativo.

Para sacarlo adelante, Novo ha destacado el tremendo esfuerzo que han realizado en materia burocrática, teniendo que poner de acuerdo a la Junta de Castilla y León, la Confederación Hidrográfica del Duero y ADIF, además de contar con la ayuda de la Universidad de Salamanca y la Fundación Personas.

La transformación sobre el terreno salta a la vista. Se han limpiado las plantas invasoras y se han plantado nada menos que 4.401 árboles autóctonos, destacando entre ellos 280 olmos nuevos que son totalmente resistentes a la grafiosis, la enfermedad que hace años diezmó esta especie.

Además, pensando en la seguridad, se han habilitado dos nuevas pistas y senderos para peatones y ciclistas que, en caso de emergencia, servirán para que los camiones de bomberos puedan entrar sin problemas.

Pero los nuevos inquilinos de Valorio no son solo árboles. Los técnicos han reforzado la biodiversidad instalando 14 cajas nido, 15 comederos para pájaros y 3 curiosos 'hoteles' de insectos, creando incluso un espacio específico para que revoloteen las mariposas y otros polinizadores.

Para que los zamoranos disfruten aún más de sus paseos, se han colocado 36 balizas de señalización y cinco paneles informativos que ayudan a entender la riqueza ecológica del entorno.

"El objetivo final es tener un bosque más sano, más diverso y mejor preparado para el futuro", ha concluido Novo, avanzando que ya se está pensando en nuevas mejoras para la accesibilidad del parque.