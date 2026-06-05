Ricardo Mairal: “La UNED de Zamora es un vivo ejemplo de las señas fundacionales de esta universidad”

Clausura del Curso Académico 2025-2026 de la UNED. Participa el rector de la Uned, Ricardo Mairal. JL Leal Ical

El rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ricardo Mairal, afirmó hoy que la UNED de Zamora es “un vivo ejemplo de las señas fundacionales” de la institución académica.

“Nació hace 54 años en el territorio nacional, con unas señas de identidad propias, con una esencia diferencial, persiguiendo la inclusión y la igualdad de oportunidades y favoreciendo el acceso a tantas personas que, por diversas condiciones vitales, nunca habrían podido tener acceso a una formación universitaria”, señaló.

Ricardo Mairal hizo hincapié en el “extraordinario salto cualitativo” dado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia desde sus orígenes, hasta convertirse en “un referente” dentro del sistema universitario español, “tanto por la exigencia y la calidad de los estudios como por el grado de modernización e innovación” de la oferta educativa.

“A través de una oferta académica más innovadora, más moderna y, sobre todo, permitiendo que nuestros estudiantes sean competitivos, no solo en los mercados nacionales e internacionales, sino también en los mercados presentes y futuros”, añadió.

En este contexto, Mairal Usón hizo hincapié en el proceso de innovación y modernización “en todos los ámbitos” de la UNED, desde los estatutos y los edificios, hasta la propia oferta académica.

“El próximo mes de septiembre, va a haber nuevos grados, en Inteligencia Artificial, en Economía y Políticas y, en febrero, un grado en Comunicación.

Además, un doble grado en Matemáticas y Física, una de las titulaciones más demandadas; un doble grado en Economía y Matemáticas y en Psicología y Criminología”, enumeró.

“Todo ello, sin olvidar el aumento de plazas que vamos a incorporar, a incluir en másteres habilitantes, como el Máster en Formación del Profesorado, que pasamos de 1.200 a 1.800 plazas, y UNED Zamora será uno de los territorios y uno de los centros beneficiarios de este incremento y también el incremento en Máster en Psicología General Sanitaria”, añadió.

Asimismo, destacó la puesta en marcha de una titulación para capacitar a profesionales en la gestión de la energía del futuro.

“Ahora, se está trabajando en fusión y el futuro es la fusión. Vamos a poner en marcha un Máster en Neutrónica Computacional, precisamente, dirigido a la capacitación de profesionales en este nuevo ámbito del conocimiento”, subrayó.

Ricardo Mairal hizo todas estas declaraciones en el Teatro Ramos Carrión, antes de intervenir en el acto de clausura del curso académico 2025-2026, en coincidencia con la conmemoración del cuadragésimo aniversario del centro asociado de la UNED en Zamora.

“Valores y respeto”

La lección de clausura corrió a cargo del director general de los Servicios Jurídicos de la Comisión Europea, Alberto de Gregorio, quien habló sobre ‘El momento de la independencia de la Unión Europea’.

“Yo soy el director general del servicio jurídico de la Comisión Europea, un órgano presidencial que depende de la presidenta de la comisión y que concede asesoramiento jurídico constante a la Comisión y la representa en los tribunales”, explicó Alberto de Gregorio, antes de impartir la lección.

De Gregorio habló sobre los vectores fundamentales de la independencia europea, concretamente, “defensa, competitividad, ampliación, reunificación de Europa y valores y respeto del Estado de Derecho”.

Clausura del Curso Académico 2025-2026 de la UNED. Participa el rector de la Uned, Ricardo Mairal. JL Leal Ical

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora, Ramiro Silva, destacó el apoyo brindado por la Institución provincial a la UNED y aseguró que continuará, en lo sucesivo.

“La Diputación ha sido un patrono, un aliado fiel de la UNED en Zamora y lo seguirá siendo. Vamos a seguir manteniendo las ayudas, con posibilidad de aumentarlas, siempre que se pueda, en función de las disponibilidades presupuestarias”, indicó.

“Adaptación”

El director del Centro, José Delgado, recordó que, desde el 2 de julio de 1986, cuando se firmó el convenio de creación del centro asociado, hasta ahora, “ha pasado mucha gente, muchos tutores, directores y, sobre todo, muchos estudiantes” y destacó el hecho de “haber podido ayudar a que la gente se forme y cumpla sus objetivos”.

En este contexto, José Delgado expresó su apuesta por la adaptación a la creciente evolución de la tecnología. “Tendremos que mantenernos en aquellas cosas que se han mantenido de forma muy positiva, que son muchas, y tendremos que adaptarnos a los medios”, concluyó.