José María Esbec: “El comercio local es el color, la fuerza y el sabor de una ciudad”

El presidente de la CEOE-Cepyme de Zamora, José María Esbec, afirmó hoy que “hay que empezar a tirar del comercio” y destacó la importancia del sector, especialmente en una provincia como la zamorana.

“El comercio local es el color de la ciudad, la fuerza y el sabor de una ciudad. Zamora ha tenido un comercio francamente extraordinario y hay que hacer fuerza y consumir en nuestro comercio”, exhortó.

“Hay que agradecer el esfuerzo tan grande que hacen estos pequeños y grandes empresarios por mantener, ahora mismo, la economía de una ciudad y los puestos de trabajo. Tenemos, ahora mismo, una lucha muy fuerte”, añadió.

José María Esbec junto a Isabel Blanco y Leticia García en los Premios Empresario del Año 2026 de CEOE-Cepyme Zamora María Lorenzo Ical

José María Esbec hizo estas declaraciones a las puertas del Palacio de la Encarnación, en la capital zamorana, antes de participar en la gala de entrega de los Premios ‘Empresario del Año’ de 2026, organizados por la CEOE de Zamora.

En su intervención, el presidente de la CEOE-Cepyme de Zamora mencionó la “necesidad” de una fiscalidad diferenciada para una provincia como Zamora, además de la de “desdoblar” la carretera N-122 para tener acceso por autovía a la frontera con Portugal

El acto de entrega de premios contó también con la presencia de la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación en funciones, Isabel Blanco; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; el subdelegado del Gobierno en Castilla y León, Ángel Blanco, y la portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, entre otros responsables de instituciones y entidades públicas y privadas, además de dirigentes del mundo empresarial.

El Premio ‘Empresario del Año’ recayó sobre José Fermín Benayos, del Grupo Promóvil, y el Premio ‘Mujer Empresaria’, a Ester Antón, de la agencia de publicidad ‘Alto el fuego’. Por su parte, Santiago Textil recibió el Premio Comercio 2026 y Orujos Panizo, el Premio Industria 2026.