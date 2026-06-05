La Diputación de Zamora lanza 750.000 euros en ayudas para reforzar servicios esenciales del medio rural y el sector primario

Javier Faúndez durante la presentación de las nuevas ayudas aprobadas por la Diputación de Zamora.

La Diputación de Zamora ha presentado este viernes dos nuevas convocatorias de ayudas, con una inversión global de 750.000 euros, para reforzar servicios sociales en el medio rural y apoyar al sector primario de la provincia.

Así ha presentado estas convocatorias el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, quien ha estado acompañado por el vicepresidente segundo y diputado de Política Social y Familia, Ramiro Silva, y el diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz.

El objetivo de estas dos líneas es mejorar tanto la calidad de vida en los municipios de la provincia, como fortalecer la atención a las personas mayores y dependientes, además de favorecer el mantenimiento de la actividad ganadera sostenible y ligada al territorio.

Para la primera de las ayudas se han destinado 150.000 euros, dirigidos a ayuntamientos y entidades locales que dispongan de Centros Municipales Integrados (Cemi) y servicio de reparto de comida a domicilio en sus anejos y en municipios de otros consistorios.

El objetivo es facilitar la adquisición de vehículos nuevos para el transporte de alimentos preparados, reforzando este servicio fundamental para muchas personas mayores, dependientes o con dificultades de movilidad que viven en el medio rural.

La cuantía máxima de la ayuda será de 30.000 euros por entidad beneficiaria, que podrá mejorar la capacidad logística y asegurar unas adecuadas condiciones de seguridad e higiene alimentaria en el transporte.

Para Faúndez, la convocatoria "permite continuar reforzando la red de atención social en nuestros pueblos y asegurar un servicio esencial para muchas personas mayores que quieren permanecer en sus hogares con calidad de vida y atención cercana".

Además, ha incidido en que esta medida es "una herramienta más para combatir la despoblación, apoyando a los ayuntamientos en la prestación de servicios básicos y favoreciendo la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual".

La segunda convocatoria, gestionada por el Área de Agricultura y Ganadería, contará con una dotación de 600.000 euros destinada a titulares de explotaciones de ganado bovino, equino y caprino en extensivo de la provincia de Zamora, para la adquisición de collares con función de 'vallado virtual'.

La Diputación de Zamora es pionera a nivel nacional con esta línea de ayudas a la que el pasado año se presentaron 77 solicitudes y se concedieron 49, hasta completar los 300.000 euros presupuestados en 2025.

Debido a esa gran acogida, la Institución Provincial zamorana ha duplicado en 2026 la partida destinada a esta convocatoria que ha sido consensuada con las organizaciones profesionales agrarias

Estas ayudas tienen como finalidad impulsar sistemas extensivos de producción sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, facilitar el manejo del ganado mediante nuevas tecnologías y contribuir a la prevención de incendios forestales mediante el aprovechamiento controlado del pastoreo.

La convocatoria financiará exclusivamente la adquisición de un máximo de 100 collares por explotación ganadera que, colocados en los animales, permitan conocer su ubicación mediante aplicaciones móviles y delimitar áreas de pastoreo sin necesidad de instalar vallados físicos, emitiendo señales de advertencia cuando los animales abandonen el perímetro establecido.

Javier Faúndez subrayó que esta iniciativa "apuesta por la modernización del sector ganadero zamorano mediante herramientas innovadoras que facilitan el trabajo diario de los profesionales, favorecen la sostenibilidad y ayudan a proteger el territorio frente a los incendios".

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y podrán solicitarlas titulares de explotaciones ganaderas registradas en la provincia de Zamora.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, programada para el próximo lunes 8 de junio.

Los beneficiarios podrán presentar facturas emitidas desde el 1 de enero del 2025 hasta el 30 de septiembre del 2026, y dispondrán de tres meses desde la resolución de la convocatoria para justificar las ayudas concedidas.

La Diputación Provincial de Zamora reafirma su compromiso con el desarrollo rural, el fortalecimiento de los servicios públicos en los municipios y el respaldo a sectores estratégicos para la economía provincial y la fijación de población en el territorio.