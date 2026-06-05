Cuenta atrás para el Z! Live 2026: Zamora roza el lleno absoluto con 9.000 rockeros listos para el heavy metal

El rugido de las guitarras eléctricas ya se empieza a escuchar en Zamora. Apenas queda una semana para que el recinto ferial de IFEZA abra sus puertas y el Z! Live Rock Fest 2026 ha entrado de lleno en su recta final de preparativos colgando prácticamente el cartel de ‘no hay billetes’.

El festival ya cuenta con el 90% del aforo vendido —lo que supone unas 9.000 personas—, la undécima edición de este festival confirma su imparable crecimiento y se consolida, del 11 al 13 de junio, como una de las citas obligatorias para los amantes del heavy metal y el rock en toda España.

Una de las grandes ventajas que tiene este festival frente a los agobiantes macroeventos es que sus dos escenarios principales volverán a funcionar de forma alterna, lo que significa que no habrá solapamientos y los asistentes podrán disfrutar de todas las bandas completas.

El jueves el recinto vibrará con la tralla de Emperor, Opeth y Bury Tomorrow; el viernes tomarán el relevo clásicos como Saxon, Blaze Bayley, H.E.A.T. y Coroner; y el sábado se cerrará por todo lo alto con el sinfónico de Epica, TesseracT, S.A. y Brothers of Metal.

"Ya está todo preparado en IFEZA, estamos a tope y queremos que la gente se lo pase bien", destaca con entusiasmo Andrés Cid, responsable de prensa del festival.

Pero el Z! Live no se queda solo dentro del recinto principal; este año el espíritu rockero invadirá el centro urbano gracias al programa 'Metal Town', que se extenderá del jueves 11 al domingo 14 de junio.

Gracias al impulso de las concejalías de Comercio de Zamora y de Turismo de Salamanca, la música en directo saldrá a las calles de ambas ciudades con las actuaciones gratuitas de bandas como Finnway, Wildhard, Carlos Escobedo, Profecía, Lèpoka y Umbra.

Además, para los rezagados que viajan desde otros puntos de España y Europa, la agencia oficial The Fest Route mantiene activas las últimas plazas de alojamiento en habitaciones para una o dos personas con desayuno incluido, aunque advierten de que muchas reservas se cerrarán en las próximas horas.

La experiencia de este año se completa con un catálogo de actividades pensadas para descubrir la riqueza de la provincia más allá de la música. Los festivaleros podrán contratar catas con comida en la conocida bodega Díscolo, almuerzos tradicionales en el restaurante El Portillo o visitas guiadas para perderse por el impresionante patrimonio románico de Zamora.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento y la Diputación Provincial, la ciudad se prepara para convertirse, un año más, en el auténtico "Templo del Metal".