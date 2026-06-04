El ZaFest vuelve por San Pedro: música para tres generaciones y 200 entradas gratis para las peñas

El concejal de Fiestas y Promoción Económica, David Gago, y Laura Bresme, responsable de la organización en la presentación Za Fest. Ayto. Zamora.

Las fiestas de San Pedro en Zamora acaban de sumar un plato fuerte a su calendario. El Ayuntamiento y los organizadores del Za Summer Fest, conocido coloquialmente como ZaFest, han presentado esta mañana la segunda edición de un festival que promete revolucionar la tarde y la noche del próximo sábado 27 de junio.

El escenario elegido volverá a ser la zona exterior del recinto ferial de IFEZA, un espacio que se transformará por completo para superar el listón de la primera edición y consolidarse como una de las citas imprescindibles del verano en la ciudad.

El concejal de Fiestas y Promoción Económica, David Gago, ha arropado la presentación destacando lo importante que es apoyar este tipo de proyectos privados que traen variedad musical a Zamora y enriquecen las fiestas patronales con opciones para todos los gustos.

Y es que el festival no solo busca que la gente baile, sino crear una experiencia redonda que fusione ocio, cultura, gastronomía y apoyo al comercio de la tierra.

Para que no falte de nada, el recinto de IFEZA estará equipado con zonas de descanso, animación, barras y varias ‘food trucks’ para reponer fuerzas entre concierto y concierto.

El gran atractivo de este año es un cartel diseñado para unir a tres generaciones diferentes en la pista de baile, mezclando sonidos urbanos actuales, los temazos de los años 2000 y el mejor ‘remember’ de la década de los 90.

Los amantes de los ritmos de hoy disfrutarán de Eric García, Ramos Ferra y un invitado muy especial: Adrián Cervera, conocido productor del programa El Hormiguero.

La nostalgia correrá a cargo de auténticos reyes de las pistas como José de Rico, Doctor Bellido, Vicente One More Time, La Madre del Topo y Danny Mata.

Además, la escena de Castilla y León sacará músculo con David Felmar, Dudek y Capi, tres de los pinchadiscos más potentes de la comunidad.

Cartel del ZaFest 2026.

Desde la organización, Laura Bresme ha dejado claro que el festival nace del cariño a la ciudad y con el deseo de llenar los hoteles, bares y tiendas de Zamora durante ese fin de semana.

Además, han querido tener un detallazo con el alma de las fiestas de San Pedro: regalarán 200 entradas a las peñas zamoranas como agradecimiento por ser el motor de la alegría en las calles.

Quienes no se lo quieran perder ya pueden conseguir sus pases a través de la web oficial del evento zafestzamora.com antes de que se agoten.