El concejal de Fiestas y Promoción Económica, David Gago, y Laura Bresme, responsable de la organización en la presentación Za Fest.

El concejal de Fiestas y Promoción Económica, David Gago, y Laura Bresme, responsable de la organización en la presentación Za Fest. Ayto. Zamora.

Zamora

El ZaFest vuelve por San Pedro: música para tres generaciones y 200 entradas gratis para las peñas

El festival regresa a IFEZA el 27 de junio dentro de las fiestas de San Pedro con un cartel que junta a José de Rico, el productor de El Hormiguero y un guiño especial a las peñas.

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Las fiestas de San Pedro en Zamora acaban de sumar un plato fuerte a su calendario. El Ayuntamiento y los organizadores del Za Summer Fest, conocido coloquialmente como ZaFest, han presentado esta mañana la segunda edición de un festival que promete revolucionar la tarde y la noche del próximo sábado 27 de junio.

El escenario elegido volverá a ser la zona exterior del recinto ferial de IFEZA, un espacio que se transformará por completo para superar el listón de la primera edición y consolidarse como una de las citas imprescindibles del verano en la ciudad.

El concejal de Fiestas y Promoción Económica, David Gago, ha arropado la presentación destacando lo importante que es apoyar este tipo de proyectos privados que traen variedad musical a Zamora y enriquecen las fiestas patronales con opciones para todos los gustos.

Y es que el festival no solo busca que la gente baile, sino crear una experiencia redonda que fusione ocio, cultura, gastronomía y apoyo al comercio de la tierra.

David Gago, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora.

Para que no falte de nada, el recinto de IFEZA estará equipado con zonas de descanso, animación, barras y varias ‘food trucks’ para reponer fuerzas entre concierto y concierto.

El gran atractivo de este año es un cartel diseñado para unir a tres generaciones diferentes en la pista de baile, mezclando sonidos urbanos actuales, los temazos de los años 2000 y el mejor ‘remember’ de la década de los 90.

Los amantes de los ritmos de hoy disfrutarán de Eric García, Ramos Ferra y un invitado muy especial: Adrián Cervera, conocido productor del programa El Hormiguero.

La nostalgia correrá a cargo de auténticos reyes de las pistas como José de Rico, Doctor Bellido, Vicente One More Time, La Madre del Topo y Danny Mata.

Además, la escena de Castilla y León sacará músculo con David Felmar, Dudek y Capi, tres de los pinchadiscos más potentes de la comunidad.

Cartel del ZaFest 2026.

Cartel del ZaFest 2026.

Desde la organización, Laura Bresme ha dejado claro que el festival nace del cariño a la ciudad y con el deseo de llenar los hoteles, bares y tiendas de Zamora durante ese fin de semana.

Además, han querido tener un detallazo con el alma de las fiestas de San Pedro: regalarán 200 entradas a las peñas zamoranas como agradecimiento por ser el motor de la alegría en las calles.

Quienes no se lo quieran perder ya pueden conseguir sus pases a través de la web oficial del evento zafestzamora.com antes de que se agoten.