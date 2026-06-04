La parcela de Vistalegre de Zamora brilla como nunca: 14.800 m² con 74 nuevos árboles

La parcela de Vistalegre en Zamora brilla como nunca después de que el Ayuntamiento haya concluido con los trabajos de renaturalización que se han realizado allí.

Todo para “transformar un espacio degradado en un lugar de encuentro, descanso y disfrute de los ciudadanos”, señalaba Pablo Novo, concejal de Obras, Movilidad, Infraestructura y Participación Ciudadana.

Según explicaba el responsable municipal, esta intervención permite seguir avanzando en un modelo de ciudad más verde y mejor adaptado a los retos medioambientales del futuro. La actuación se ha realizado con los remanentes económicos que quedaron tras ejecutar las obras de mejora en el jardín de la calle Valderrey.

Estas dos actuaciones han permitido renaturalizar un total de 14.800 metros cuadrados, plantando 74 árboles de diversas especies y 361 ejemplares de especies arbustivas y herbáceas.

Novo ha destacado que la incorporación de la parcela en Vistalegre ha permitido “transformar un espacio degradado en una nueva infraestructura verde de calidad que podrán disfrutar los vecinos de este barrio”.

La actuación realizada ha requerido una inversión de 150.000 euros, gracias a los que se ha llevado una intervención integral instalando una nueva red de riego, ejecución de caminos de jabre para facilitar el paso de los peatones y la colocación de mobiliario urbano como bancos y papeleras.

Actuación en el parque de la calle Segovia

El responsable de Obras ha añadido que ya se está trabajando en la redacción del proyecto para renovar el parque de la calle Segovia, una actuación que supondrá una inversión de 96.800 euros.

Este proyecto contempla la renovación integral de los juegos infantiles, la ampliación de la red de riego y la integración de todo el espacio sobre una nueva superficie de césped.

Asimismo, se plantarán decenas de árboles de distintas especies que se distribuirán estratégicamente para crear una pantalla verde, ambientalmente diversa y dotada de riego por goteo para garantizar su correcto mantenimiento.

La actuación incluirá además la creación de un nuevo camino que conectará el parque con la calle Burgos y la ejecución de una rampa natural de acceso a la zona ajardinada superior del Alto de los Curas, integrando ambos espacios y generando una de las zonas verdes de mayor amplitud de toda la ciudad.

Novo ha concluido apuntando que “seguimos aprovechando todas las oportunidades de financiación disponibles para mejorar nuestros barrios, recuperar espacios degradados, aumentar la infraestructura verde de la ciudad y crear nuevos lugares de convivencia para los vecinos”.