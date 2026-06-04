Pacma, contra el Toro Enmaromado de Benavente: denuncia su "sufrimiento" y estudia acciones legales

Pacma ha condenado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, la celebración del Toro Enmaromado de Benavente (Zamora) de este miércoles.

El protagonista este año fue el toro ‘Glorificado’ que según los animalistas “evidenció un notable agotamiento durante el recorrido” hasta el punto de que “la organización decidió acortar el trayecto previsto” por “las altas temperaturas”, añaden.

Desde Pacma consideran que este hecho “pone de manifiesto el sufrimiento inherente a este tipo de festejos, en los que un animal es obligado a recorrer las calles atado por una maroma, rodeado por cientos de personas y sometido a una intensa situación de estrés físico y psicológico”.

"Que el recorrido tuviera que reducirse para facilitar la llegada del toro al matadero demuestra el límite al que fue llevado el animal", señala el presidente, Javier Luna.

El partido recuerda que “el cansancio extremo, el miedo, la desorientación y el estrés térmico son consecuencias ampliamente conocidas de estos espectáculos”, que “continúan celebrándose bajo el amparo de la tradición y las administraciones pese al creciente rechazo social hacia el maltrato animal que implican”, añaden.

Luna recuerda que el pasado mes de marzo anunció que estudiaría medidas legales para poner fin al Toro Enmaromado de Benavente. Para la formación, lo sucedido este año “refuerza la necesidad de explorar todas las vías jurídicas posibles para acabar con el polémico festejo”.

"Resulta inaceptable que en pleno 2026 siga celebrándose como una fiesta el sufrimiento de un animal exhausto por el calor y el estrés. Ninguna tradición puede justificar este nivel de crueldad", concluye el presidente.