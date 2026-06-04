Del mítico Doom a la vanguardia digital: Zamora reúne a 30 gurús del videojuego en el PlayCyL Summit

Zamora se ha convertido en el epicentro de la economía digital y la tecnología con la inauguración del PlayCyL Summit 2026, un prestigioso congreso profesional que sitúa a la comunidad autónoma en el mapa mundial del ocio interactivo.

El recinto ferial de IFEZA es el escenario elegido para celebrar este encuentro que reúne hoy y mañana a más de treinta ponentes procedentes de cinco países diferentes.

Organizada por la Asociación de la Industria del Videojuego de Castilla y León y financiada por la Junta de Castilla y León, la cita aspira a impulsar un sector que globalmente ya genera más volumen de negocio que otras industrias culturales tradicionales, consolidándose como un auténtico filón para la innovación y el empleo cualificado.

La apertura del foro ha corrido a cargo del director general de Industria, Mariano Muñoz, quien ha arropado una iniciativa que busca tender puentes directos entre el mundo académico y el tejido empresarial.

Durante estas dos intensas jornadas de debates, ponencias y clases magistrales, estudiantes, docentes y estudios locales tienen la oportunidad de intercambiar experiencias con gigantes del sector.

El cartel de este año cuenta con atractivos de primer nivel internacional, destacando de manera especial la presencia de John Romero, el legendario creador del videojuego Doom, junto al conocido periodista y escritor Javier Pérez Campos, quienes aportarán su visión sobre los retos de un mercado que demanda perfiles tan diversos como programadores, diseñadores, artistas digitales y expertos en comunicación.

Presentación del PlayCyL Summit 2026 en Zamora. Comunicación JCyL.

Este congreso profesional no es un hecho aislado, sino la punta de lanza de una ambiciosa estrategia de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que ha inyectado más de medio millón de euros en el proyecto Espacio PlayCyL para fortalecer este ecosistema.

El plan autonómico busca no solo retener el talento joven en la región, sino también facilitar la internacionalización de los estudios de la comunidad y abrirles las puertas de los principales mercados exteriores.

Zamora alargará este idilio tecnológico durante todo el fin de semana, ya que los días seis y siete de junio IFEZA tomará el relevo con el CyL Games Show, una feria abierta al gran público que reunirá a más de setenta estudios, creadores de contenido y simuladores interactivos para el disfrute de todos los aficionados.