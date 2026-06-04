Entrevistas de trabajo exprés en la hostelería de Zamora para desempleados: 75 ofertas para cocineros y camareros

La Junta de Castilla y León, a través del Ecyl, está celebrando en Zamora una nueva edición del programa que lleva el nombre de ‘Conexión Hostelería: entrevistas de trabajo exprés’.

Se trata de una medida de intermediación laboral que busca facilitar el contacto directo entre empresas del sector hostelero y personas desempleadas que buscan trabajo.

Una jornada que está teniendo lugar en el Centro de Formación Profesional para el Empleo de Zamora.

Las distintas empresas han ofertado un total de 75 puestos de trabajo en perfiles como camareros, cocineros, ayudantes de cocina, recepcionistas y camareros de piso.

El modelo, que se desarrollada en colaboración con el sector a través de sus organizaciones empresariales, está basado en entrevistas breves y sucesivas, permitiendo acelerar los procesos de selección para dar una respuesta inmediata a las necesidades de contratación de las empresas.

Durante la jornada y antes de la entrevista, los participantes han sido citados por turnos y han recibido una sesión de orientación impartida por técnicos del ECyL para preparar las entrevistas y mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

Durante la celebración, el gerente del ECyL, Jesús Blanco, ha subrayado que este formato de intermediación laboral que se puso en marcha el pasado año, se está consolidando como una herramienta eficaz para mejorar la conexión entre oferta y demanda de empleo, especialmente en sectores con necesidades de contratación intensivas como la hostelería.

El sistema de ‘Entrevistas de Trabajo Exprés’ ha permitido el pasado año facilitar el acceso al empleo a medio millar de trabajadores, y la cobertura de vacantes, de forma ágil, a las empresas del sector, contribuyendo a mejorar la empleabilidad de los participantes y a responder de manera inmediata a las demandas de las empresas

Blanco ha recordado, además, que la celebración de esta jornada se enmarca en una evolución positiva del mercado laboral tanto en el conjunto de la comunidad como en la provincia de Zamora. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), el número de desempleados se ha reducido en 1.500 personas en el último año.

Además, según los datos de paro registrado, el desempleo descendió en mayo en un 3,38%) duplicando el descenso registrado en el conjunto del país. En paralelo, la afiliación a la Seguridad Social mantiene una evolución positiva, con incrementos tanto en el último mes como en el último año, lo que refleja el dinamismo del mercado laboral zamorano.