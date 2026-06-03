Zamora prepara su X Triatlón: 200 plazas agotadas para coronar a los campeones de Castilla y León en Los Pelambres

Presentación del triatlón 'Ciudad de Zamora' con el representante del Club Triatlón Duero, Álvaro Hernández; el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Diego Bernardo y la representante de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos. Ayto. Zamora.

Zamora se calza las zapatillas, engrasa la bicicleta y se lanza al agua para vivir una de sus grandes citas deportivas del año. La Playa de los Pelambres volverá a convertirse este sábado, 6 de junio, en el gran escenario del deporte multidisciplinar de la comunidad con la celebración del X Triatlón Ciudad de Zamora.

Se trata de una edición muy especial que no solo sopla las diez velas plenamente consolidada en el calendario, sino que redobla su apuesta al albergar de manera oficial el Campeonato de Castilla y León en las modalidades Sprint y Juvenil.

La expectación que ha levantado la prueba es máxima y el ritmo de inscripciones ha sido frenético en las últimas semanas.

Según ha avanzado Álvaro Hernández, representante del Club Triatlón Duero —entidad organizadora del evento—, la participación ha colgado el cartel de completo al copar las doscientas plazas disponibles para esta edición.

El pelotón de atletas se dividirá en 160 valientes para la exigente modalidad Sprint y 40 jóvenes promesas en la categoría juvenil, garantizando un ambiente inmejorable a las orillas del Duero.

El nivel sobre el asfalto y el agua promete ser de infarto. La organización destaca que los aficionados podrán disfrutar de deportistas de primerísimo nivel, incluidos triatletas que compiten de manera habitual con la selección española en citas internacionales.

Además, la cita ha logrado romper las fronteras autonómicas al atraer a potentes clubes llegados desde Madrid, Galicia y Asturias, lo que obligará a los representantes castellanos y leoneses a exprimir cada gota de sudor para retener el título en casa.

El espectáculo comenzará a las tres y media de la tarde, un momento en el que los nervios darán paso a la adrenalina y al esfuerzo puro a través de dos recorridos muy bien definidos.

Los valientes que se midan en el Campeonato Sprint tendrán que romper el hielo con setecientos cincuenta metros de natación en las siempre exigentes aguas del río Duero, para después subirse a la bicicleta en un circuito de veinte kilómetros y rematar la faena con cinco kilómetros de carrera a pie que prometen hacer mella en las piernas.

Por su parte, los más jóvenes se enfrentarán a un formato mucho más eléctrico y explosivo, ideal para su edad, con trescientos metros a nado, diez kilómetros dando pedales y dos kilómetros y medio de carrera, manteniendo el mismo trazado que tan buen sabor de boca dejó el año pasado.

Más allá del orgullo y la emoción de colgarse la medalla o de vestir el maillot que te acredita como el mejor de la comunidad, cruzar la meta entre los primeros tendrá una recompensa extra.

Los tres triatletas más rápidos de la general, tanto en hombres como en mujeres, se llevarán a casa un pellizco económico de trescientos, ciento cincuenta y cincuenta euros respectivamente, además de sus correspondientes trofeos.

La puesta de largo de la carrera ha dejado claro que la ciudad se vuelca por completo con una cita que ya sienten como suya.

Tanto el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, como Laura Huertos, en representación de la Fundación Caja Rural de Zamora, han querido romper una lanza a favor del Club Triatlón Duero, agradeciendo el inmenso trabajo que hay detrás para organizar un despliegue de este calibre en el corazón de Zamora.

Ambos han coincidido en hacer una invitación de corazón a todos los vecinos para que se acerquen a la orilla del río a partir de las tres y media, ya que el aliento del público será, sin duda, el último empujón que necesiten los deportistas para llegar a la línea de meta.