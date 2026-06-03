Little Opera 2026 ya juega en la liga de las estrellas: el festival de Zamora entra en la élite de Ópera XXI

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, el edil de Turismo, Christoph Strieder; la viceconsejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho y Laura Huertos, de la Fundación Caja Rural de Zamora en la presentación Little Opera 2026. Ayto. Zamora.

Zamora volverá a convertirse este verano en el gran epicentro nacional de la ópera de cámara. La undécima edición del Festival Internacional 'LittleOpera' desplegará sus encantos del 18 al 26 de julio tanto en los escenarios más emblemáticos de la capital como en el medio rural.

Una cita que este año llega con un pan debajo del brazo: su flamante admisión en 'Ópera XXI', la prestigiosa asociación que agrupa a los teatros, temporadas y festivales líricos más importantes de España, un club de élite en el que, dentro de Castilla y León, solo figuraba hasta la fecha el Teatro Calderón de Valladolid.

La presentación oficial del festival ha tenido lugar este miércoles con un fuerte respaldo institucional. La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, ha estado acompañada por el edil de Turismo, Christoph Strieder; la viceconsejera de Cultura de la Junta, Mar Sancho; Laura Huertos, en representación de la Fundación Caja Rural de Zamora; y la auténtica alma máter y organizadora del evento, la soprano Conchi Moyano.

Todas las instituciones han coincidido en aplaudir el titánico trabajo de Moyano para internacionalizar un festival que cada año atrae a más melómanos de fuera de nuestras fronteras.

De la ruta rural a la catedral

La encargada de desgranar un programa que calificó de "altísimo nivel" fue la propia Conchi Moyano. Los primeros compases resonarán gracias a LittleOpera Rural, una iniciativa que acerca la lírica a los pueblos y que este año llevará el espectáculo Lyribelula a las localidades de Peñausende, Coreses, Roales y Villamor de los Escuderos.

El desembarco en la capital tendrá su momento cumbre el viernes 24 de julio con la gran Gala Inaugural, que volverá a tener como telón de fondo la majestuosa plaza de la Catedral.

Al día siguiente, el sábado 25, tomarán el relevo las ya célebres 'Óperas en Miniatura', que este año guardan un aliciente especial: el estreno de la obra 'Nadie', del compositor burgalés Javier Centeno.

Esa misma jornada, además de los tradicionales 'Encuentros' con creadores en el Museo Etnográfico, el público podrá disfrutar de 'Él. De las tinieblas a la luz', una ambiciosa coproducción internacional de la autora Mercedes Pinto en la que se han aliado la Fundación Caja Canarias, el prestigioso Teatro Solís de Montevideo (Uruguay) y el propio festival zamorano.

Un cierre para toda la familia y broche de oro en el Principal

El domingo 26 de julio la música empezará a sonar temprano. A las 12:00 horas, el Paraninfo del Colegio Universitario abrirá sus puertas a los más pequeños con 'Operación Ópera', un montaje diseñado específicamente para el público infantil y familiar.

Tras una nueva sesión de Óperas en Miniatura por la tarde, el festival echará el cierre definitivo en el Teatro Principal con la representación de la obra 'I Tre Gobbi', consolidando una oferta cultural que combina accesibilidad, vanguardia y patrimonio.

Desde el Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas ha querido sacar pecho de la "espectacular evolución" de una cita que nació de la nada hace once años y que hoy, con su entrada en Ópera XXI, juega oficialmente en la primera división de la lírica en España.