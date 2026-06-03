El concejal de fiestas de Zamora: "Hay ayuntamientos que gastan mucho en conciertos y pierden servicios públicos"

"David, ¿quién va a venir este año a San Pedro?".

El concejal de Fiestas, Promoción Económica y teniente de alcalde de Zamora, David Gago, ha decidido agarrar el toro por los cuernos y responder a través de sus redes sociales a la pregunta que, según confiesa, más le repiten los vecinos por la calle estos días.

En un vídeo inusualmente largo y directo, el edil ha querido poner las cartas sobre la mesa y explicar la "gran encrucijada" a la que se enfrentan los ayuntamientos modestos ante la burbuja que vive la música en directo.

Su postura es clara: Zamora no va a empeñar sus servicios públicos por dos horas de concierto.

Gago no se ha mordido la lengua y ha puesto ejemplos con nombres y apellidos.

"Acabo de escuchar que el concierto de Dani Fernández va a costar 300.000 euros en Tres Cantos. ¿De verdad creéis que se puede pagar esa cantidad enorme por dos horas, cuando casi supone el 60 o 70% de todo el presupuesto de las fiestas de San Pedro de Zamora? Yo creo que no", ha reflexionado con severidad.

El edil ha alertado de que hay municipios "tirando la casa por la ventana" a costa de dejar la ciudad desatendida, un modelo que rechaza de plano para la capital zamorana.

El dardo a Salamanca: "Se gastan un millón y el resto de días la ciudad está muerta"

En su argumentación, el concejal de Fiestas también ha salido al paso de las odiosas comparaciones con los vecinos charros.

"Algunos hablan de Salamanca. Ya, pero es que Salamanca luego no tiene las fiestas populares que tenemos nosotros. Se gasta todo el dinero en grandes conciertos, cantidades superiores al millón de euros", ha criticado.

Para añadir que en Zamora "ni tenemos ese dinero, ni queremos que solo sean cinco o seis conciertos de pago y que la ciudad esté muerta el resto de días".

El teniente de alcalde ha tirado de realismo y empatía con el ciudadano: "A ver, ¿quién no se imagina que a mí me encantaría traer a Melendi o a Estopa a la Plaza Mayor o a un sitio más grande? Evidentemente sí, pero está muy por encima de las posibilidades y capacidades de Zamora".

Por ello, ha pedido "cabeza" a los vecinos para entender que la prioridad del equipo de Gobierno es no quemar todo el cartucho económico en uno o dos artistas.

Ingenio y grupos de la casa: la receta para 2026

Frente al talonario, Gago ha defendido la "habilidad" y el ingenio de su concejalía para exprimir el presupuesto y montar unas fiestas que define como "de calle, populares y con un precio razonable". En este sentido, ha sacado pecho de haber apostado por bandas emergentes antes de que sus cachés se disparen.

"Fuimos hábiles, los vimos antes que nadie y tenemos a Sanguijuelas del Guadiana por un buen precio", ha desvelado, citando también al grupo burgalés El Nido como otra de las apuestas fuertes para la Plaza Mayor.

La estrategia para este San Pedro pasa por llenar las plazas de música, apostar por el talento local "que lo puede llegar a ser todo" y garantizar que haya opciones para todas las edades, desde el público más veterano con la mítica banda Los Diablos, hasta la juventud.

Eso sí, el edil ha querido tranquilizar a los amantes del espectáculo de gran formato asegurando que se han "estrujado la cabeza" para que a Zamora no le falten las mejores orquestas del panorama nacional.

"Espero haberos aclarado las razones; en comentarios os leo y os contesto", ha zanjado el concejal, buscando la complicidad y el debate directo con sus vecinos.