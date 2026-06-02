Toro llenará de ritmo sus calles en las fiestas de San Agustín: un gran cartel de conciertos gratuitos y vermuts musicales

La concejala de Festejos, María Velasco, en la presentación del cartel de las fiestas de Toro

El Ayuntamiento de Toro ha desvelado el cartel de conciertos y vermuts musicales que protagonizarán las próximas Ferias y Fiestas de San Agustín 2026.

La concejala de Festejos, María Velasco, ha reivindicado la identidad de Toro como "ciudad de la música" al presentar una agenda variada, completamente gratuita y diseñada para todos los públicos que se desplegará durante la última semana de agosto, advirtiendo además que el calendario aún no está cerrado y sumará nuevas incorporaciones en las próximas fechas.

La programación de los platos fuertes nocturnos arrancará el viernes 21 de agosto en la Plaza Mayor con el directo de Despistaos, uno de los grandes referentes del pop-rock nacional.

El relevo en el escenario principal lo tomará el sábado 22 la Orquesta La Huella, mientras que el domingo 23 el público podrá disfrutar del tributo Héroes El Culto, un homenaje a la mítica banda Héroes del Silencio.

Uno de los conciertos más significativos tendrá lugar el lunes 24 de agosto con la llegada de Sanguijuelas del Guadiana, una banda revelación que destaca por unas letras volcadas en la defensa de la vida rural, el arraigo a la tierra y la denuncia de la despoblación, temáticas con las que el consistorio toresano busca reflejar la realidad del municipio y su entorno.

Cartel de conciertos y vermuts musicales de Toro

Asimismo, el viernes 28 de agosto será el turno de Veintiuno; con esta contratación, el Ayuntamiento ha querido respaldar de forma expresa a la banda tras los perjuicios económicos que sufrieron el pasado año debido a la quiebra de la plataforma de venta de entradas Wegow.

Los formatos diurnos y de tarde ganan un peso histórico en esta edición, extendiendo las actividades musicales a diferentes rincones, plazas y barrios de la localidad a través de sus ya tradicionales vermuts musicales.

Shuarma, el sábado 22, y New Tocados, el sábado 29, pondrán ritmo a las mañanas de la Plaza Mayor, mientras que el pop alternativo de Haciendo el Indie sonará en el Arco Corredora el domingo 23.

Las sesiones de Diego Duende DJ animarán la zona de Malvinas el martes 25, dejando paso el miércoles 26 en Condes de Requena a la nostalgia con la celebración de la Noche de los 80’s y 90’s, una cita consagrada a los grandes éxitos de las décadas doradas de la música de baile.

Los barrios y distritos periféricos tendrán un protagonismo especial el jueves 27 con el dúo local Alicia y Jairo en Tagarabuena, y el concierto de Aurora Beltrán en el Arco de Santa Catalina.

Finalmente, el flamenquito de Sal Gorda llegará a San Francisco el viernes 28 y la conocida cantautora Marilia, excomponente de Ella Baila Sola, clausurará los vermuts festivos en Capuchinos el domingo 30 de agosto.

La recta final de las noches grandes la completará el grupo Cruce de Caminos, que pondrá el broche de oro en la Plaza Mayor la noche del sábado 29.