El PP de Zamora estalla contra los ocho años de "desidia y abandono absoluto" del Gobierno de Pedro Sánchez

El Comité de Dirección del Partido Popular de Zamora, reunido en su sesión mensual celebrada ayer. PP Zamora.

El Partido Popular de Zamora ha hecho balance de los ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa y el resultado, aseguran, es un "abandono absoluto" para la provincia.

En su última reunión mensual, los populares cargaron duramente contra los socialistas zamoranos, a quienes acusan de ser cómplices de este castigo por preferir callar y agachar la cabeza ante las decisiones de su jefe de filas en Madrid.

Para el PP, a Zamora ya no le queda margen de espera y necesita un cambio de Gobierno en España que acabe de una vez con tanta desidia.

Al repasar lo que ha dado de sí el "sanchismo" en la provincia, la cúpula del PP coincidió en que Zamora se ha convertido en la gran olvidada.

La lista de agravios que ponen sobre la mesa es larga: proyectos que acumulan polvo en los cajones, promesas que nunca se cumplen y decisiones que, en lugar de ayudar a que la provincia crezca y gane habitantes, le cortan las alas por completo.

La mayor indignación se la lleva el desmantelamiento de las conexiones en tren, algo que el PP califica directamente como un ataque al territorio.

Los populares no entienden cómo se han podido eliminar paradas del AVE en la estación de Otero de Sanabria, una zancadilla que consideran "injustificable" para unas comarcas como Sanabria y La Carballeda, que lo que necesitan desesperadamente son facilidades y transporte para retener población.

Lo que más duele en las filas del PP es que los socialistas de Zamora no hayan dicho ni una palabra para defender a sus propios vecinos.

El otro gran golpe ferroviario ha sido la supresión del 'Tren Madrugador', el servicio que permitía a muchos zamoranos plantarse en Madrid a primera hora de la mañana para trabajar y poder volver a dormir a su tierra.

Desde el PP tachan esta medida de error garrafal y ataque a la provincia.

"Mientras el PSOE se llena la boca hablando de luchar contra la despoblación, el Gobierno quita el único tren que dejaba a la gente vivir en Zamora y trabajar en Madrid. Es una contradicción total y un mazazo para quienes querían montar aquí su proyecto de vida".

A los problemas con las vías del tren se suma el histórico parón de las carreteras, especialmente el desdoblamiento de la Autovía del Duero (A-11) hasta la frontera con Portugal.

Los populares lamentan que, tras casi una década de sanchismo, la provincia siga esperando ver las máquinas trabajar en un tramo fundamental para conectar el oeste de la península.

Para el PP, mantener paralizada esta autovía es condenar a Zamora a jugar en clara desventaja frente a otros territorios.

Asimismo, expresaron su preocupación por el deficiente estado de conservación de las autovías y carreteras de titularidad estatal en la provincia, denunciando firmes deteriorados y baches.

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha abandonado infraestructuras esenciales para Zamora. No solo paraliza proyectos estratégicos, sino que tampoco mantiene adecuadamente las carreteras existentes, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios", denunciaron.

El Partido Popular considera especialmente grave que, ante decisiones de esta magnitud, "los dirigentes socialistas zamoranos hayan optado por el silencio, la resignación o la justificación permanente de las políticas de Pedro Sánchez", anteponiendo "la obediencia al partido a la defensa de los intereses de la provincia y de los zamoranos".

Finalmente, el Comité de Dirección hizo un llamamiento a los responsables socialistas zamoranos para que "abandonen el conformismo y empiecen a defender de verdad los intereses de Zamora, por encima de las consignas de partido".