Los incidentes en el autobús escolar entre Moraleja y Villaralbo llegan a las Cortes

Montaje con el autobús de la ruta escolar y los procuradores del PSOE por Zamora.

La situación de extrema tensión, vandalismo e inseguridad que sufren a diario los alumnos y el chófer de la ruta escolar combinada Zamora–Villaralbo–Moraleja ha saltado definitivamente a la arena política de la comunidad.

El grupo socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado una batería de preguntas dirigidas a la Consejería de Educación tras constatar que los viajes se han convertido en un auténtico polvorín donde la integridad de los menores corre un peligro real.

La iniciativa parlamentaria la encabezan los procuradores zamoranos Javier García Martín, Patricia Martín Guerra e Iñaki Gómez Domínguez. El propio García Martín, que además de político es profesor de Secundaria, conoce muy bien el paño y advierte de que esto ya no son "chiquilladas". "No es un hecho aislado.

Desde hace tiempo hay un grupo de alumnos con un comportamiento totalmente disruptivo que rompen los asientos, arman jaleo y lanzan objetos entre ellos y al propio conductor", explica.

Este clima de hostilidad no es nuevo, sino el preocupante repunte de un conflicto que viene de lejos. Ya en septiembre de 2022, el Ayuntamiento de Villaralbo se vio obligado a emitir un bando municipal ante los reiterados ataques vandálicos de los alumnos, que rajaban los asientos con cúters y destrozaban los vehículos.

La gravedad de aquellos episodios, que apenas un par de meses después se repitieron con idéntico patrón en la vecina localidad de Moraleja del Vino, llevó a la empresa concesionaria, Tamames Bus, a poner un ultimátum sobre la mesa y amenazar con suspender definitivamente el servicio si no se frenaba una deriva que, cuatro años después, ha terminado por descontrolarse.

Navajas, fuego y un chófer desbordado

La voz de alarma la dio la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Centros Públicos de Zamora (FAPA Zamora) al describir un escenario dantesco.

En un trayecto que comparten chicos desde primero de la ESO hasta Bachillerato, los informes de la propia empresa de transportes detallan que los destrozos en los asientos se hacen con mecheros y objetos punzantes.

El procurador socialista corrobora la gravedad de las denuncias: "El escrito de la FAPA a la Consejería habla abiertamente de que algunos alumnos llevan y usan navajas dentro del autocar".

Con este panorama, el miedo se ha instalado en las casas de las familias, que temen que el trayecto acabe en tragedia.

"Los padres están aterrorizados. La labor de un conductor es llevar el autobús, no ponerse a controlar a los alumnos; es imposible hacer las dos cosas a la vez. Hay un riesgo evidente de que un día tengamos un accidente grave en la carretera", avisa con severidad García Martín.

El propio conductor y la empresa adjudicataria reconocen estar completamente desbordados ante la imposibilidad de imponer autoridad en un vehículo lleno de adolescentes desbocados.

Una situación que va a más

Para frenar esta escalada de violencia, tanto las familias como el PSOE propusieron una solución tan lógica como urgente: poner de manera temporal un acompañante escolar en el autobús que vigile el trayecto, mantenga el orden e identifique a los infractores para que los institutos puedan sancionarlos.

"No es función del conductor ir tomando notas de quién tira las cosas o hablar con los directores mientras conduce, eso es una locura", insiste el procurador.

Sin embargo, la respuesta de la Dirección Provincial de Educación de Zamora ha caído como un jarro de agua fría sobre la comunidad educativa.

A pesar de admitir por escrito que están al tanto de las constantes incidencias y de las quejas de la empresa, la Junta se ha negado en redondo a poner un cuidador escudándose en un frío pretexto burocrático: la ley solo obliga a llevar acompañante si viajan menores de 12 años, una edad que los alumnos de Secundaria ya han superado.

Desde el PSOE tachan la respuesta de la Junta de tener una "nula sensibilidad" y le recuerdan a la Consejería de Educación que el hecho de que la ley no lo exija por defecto no quita para que se adopten medidas excepcionales cuando hay vidas en juego.

"Las familias tienen derecho a que sus hijos viajen seguros y la Junta no puede seguir mirando para otro lado ni escondiéndose detrás del reglamento mientras el peligro viaja sobre ruedas", zanjan.