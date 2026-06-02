El Ayuntamiento de Zamora mete el bisturí al plan del Casco Histórico tras 25 años congelado para agilizar las licencias

El concejal de obras y movilidad, Pablo Novo; el alcalde, Francisco Guarido y la concejala de urbanismo, Ana Belén González. Ayto. Zamora.

Cerrar los cajones de la burocracia y abrir las puertas a la rehabilitación. Ese es el objetivo que se ha marcado el Ayuntamiento de Zamora con un movimiento histórico en materia urbanística.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde este martes al inicio de la contratación para modificar de arriba abajo el Plan Especial del Conjunto Histórico (PECH), una normativa rígida y obsoleta que lleva 25 años vigente —se aprobó en el año 2000— y que, según el propio equipo de Gobierno, se había convertido en un auténtico lastre para el casco antiguo.

A la conclusión de la reunión, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, flanqueado por el concejal de obras, Pablo Novo y la concejala de urbanismo, Ana Belén González, ha desgranado los detalles de un contrato que sale a licitación por 242.000 euros.

La clave de esta reforma está en la adaptación a la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Gracias a este paraguas legal, la Junta delegará las competencias en el Consistorio, lo que permitirá al Ayuntamiento autorizar directamente la gran mayoría de las obras y reformas en el centro sin tener que esperar el eterno visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio.

"Un freno para la ciudad" que tardará dos años en cambiar

"El plan actual es un freno para el desarrollo de Zamora", ha sentenciado con dureza la concejala de Urbanismo, Ana Belén González.

La edil ha explicado que las normas vigentes en el casco viejo son tan sumamente estrictas que, paradójicamente, consiguen el efecto contrario al deseado: en lugar de proteger el barrio, impiden que se construya vivienda, que se rehabiliten edificios y que los emprendedores abran negocios, abocando la zona a la parálisis.

El Ayuntamiento tendrá las manos libres para dar licencias directas, salvo en los entornos estrictamente declarados como Bien de Interés Cultural (BIC).

La revolución urbanística, eso sí, no será de la noche a la mañana. El equipo de Gobierno estima que los trabajos de redacción y aprobación se alargarán unos dos años.

La empresa que gane el concurso —que deberá contar con un equipo multidisciplinar de arquitectos, arqueólogos, ambientólogos, abogados y sociólogos— tendrá 15 meses para presentar una versión inicial y otros 8 para la definitiva, a lo que habrá que sumar los periodos de exposición pública.

Para que el proceso no se haga de espaldas a los zamoranos, se organizarán mesas sectoriales, talleres y canales digitales para fomentar la participación ciudadana.

Un millón de euros para San Lázaro

Más allá del urbanismo sobre el papel, la Junta de Gobierno también ha aprobado un proyecto con un impacto inmediato en el día a día de los vecinos: la renovación integral de las aceras del barrio de San Lázaro, una obra que saldrá a licitación por un millón de euros.

Según ha desgranado el concejal de Obras, Pablo Novo, la piqueta entrará en las calles Ángeles, Santa Inés, El Bosque, Santa Cecilia, El Sol y Manuel Fernández.

"Donde sea posible se van a ensanchar las aceras para que los peatones caminen seguros y cómodos, y en los callejones donde no quepa una acera de al menos metro y medio, iremos a una solución de plataforma única", ha aclarado Novo.

Esta inversión no es un parche aislado, sino que se suma a los proyectos ya presentados para Pinilla y La Candelaria-Los Bloques, sumando una inyección total de tres millones de euros para los barrios de la capital.

Además, el Ayuntamiento aprovechará estas obras para dar un nuevo paso en su plan de caminos escolares seguros, blindando los accesos al CEIP Juan XXIII con actuaciones específicas en las calles Río Aliste y Río Conejos para proteger a los escolares y sus familias a las horas de entrada y salida de las aulas.