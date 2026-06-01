El comercio de esta zona de Zamora toma la calle con una jornada de fiesta, música y un arroz solidario

La calle del Riego se va a convertir este sábado 6 de junio en el sitio donde hay que estar en Zamora. Los comerciantes de la zona Riego-Feria se han liado la manta a la cabeza y han preparado un planazo que durará todo el día —de once de la mañana a ocho de la tarde— con una idea muy clara: sacar los percheros y los productos a la acera, animar a la gente a comprar en las tiendas de toda la vida y, de paso, arrimar el hombro en la lucha contra el cáncer.

La iniciativa ha sumado el apoyo del Ayuntamiento y de la Fundación Caja Rural. El concejal de Promoción Económica, David Gago, ha recordado lo bien que funcionó esto mismo en la Plaza Mayor o en las Tres Cruces, insistiendo en que el pequeño comercio es el que de verdad da vida y alegría a los barrios.

Para que dé gusto pasear y echar un ojo a los descuentos especiales que van a preparar las tiendas, la jornada arrancará por todo lo alto con un pasacalles de dulzaineros.

El evento se ha planteado como una gran fiesta familiar. Los más pequeños contarán con hinchables, pintacaras, cuentacuentos y talleres creativos de chapas.

Por su parte, la música en directo será otra de las grandes protagonistas del día con sello cien por cien zamorano: el grupo Ocelum Music Band amenizará el tradicional concierto vermú, mientras que la banda Ralli La Fort pondrá el broche de oro por la tarde a ritmo de rock.

El corazón de la jornada será, sin duda, su vertiente solidaria. Vecinos y visitantes podrán sumarse a una comida popular a beneficio de Azayca (Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer). Se servirá un tradicional Arroz a la Zamorana por un precio de 10 euros la ración, y toda la recaudación se destinará íntegramente a los programas de apoyo a pacientes oncológicos y sus familias. Los tickets ya se pueden retirar en los comercios de la zona.

Desde la Fundación Caja Rural de Zamora han vuelto a defender la importancia de apoyar este modelo de comercio local que, además de generar empleo, vertebra y llena de actividad las calles de la ciudad.