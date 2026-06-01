Toro centraliza la gestión agronómica de la remolacha de Azucarera

El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez; Laura Diego, directora de la planta de Azucarera en Toro; Elba Rosique, responsable de la Unidad de Remolacha; e Isabel Vasserot, directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de la compañía. Ayto. Toro.

El Ayuntamiento de Toro y Azucarera han decidido estrechar aún más la mano para dar un buen empujón a la economía y al empleo en el municipio. El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez Casares, se ha sentado a hablar con los responsables de Azucarera, una de las empresas de toda la vida y con más raíces en la zona, que además es una pieza clave para el motor industrial y el día a día de la ciudad.

El objetivo de este encuentro ha sido buscar nuevas formas de trabajar juntos para asegurar que una actividad tan importante para Toro siga creciendo y siendo competitiva.

En la reunión han estado presentes Laura Diego, directora de la planta de Toro; Elba Rosique, jefa de la Unidad de Remolacha; e Isabel Vasserot, directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de la firma.

Encima de la mesa se ha puesto la situación actual de la fábrica, los planes que tienen para Toro y los retos a los que se enfrenta el sector de la remolacha, un cultivo que va unido a la propia historia del municipio.

Las responsables de Azucarera han explicado los detalles de la nueva etapa que arranca la compañía, que ha decidido centralizar en Toro toda la gestión agronómica de la remolacha.

Quieren llevar las oficinas a pie de campo, lo que mejorará el control de los procesos y permitirá dar una atención mucho más cercana y un mejor acompañamiento a los agricultores de la comarca.

No hay que olvidar que la fábrica es uno de los grandes sustentos de Toro, ya que ahora mismo cuenta con 104 trabajadores fijos, 51 fijos discontinuos y 7 eventuales.

Carlos Rodríguez Casares ha insistido en que para el Ayuntamiento es fundamental mantener el hilo directo con las empresas locales, escuchar qué necesitan y conocer de primera mano sus inquietudes.

El alcalde ha recordado que el compromiso del Consistorio es apoyar a las industrias de casa para que sigan creando empleo y Toro se mantenga fuerte económicamente.

Además, la reunión ha dejado un punto de apoyo muy importante: Azucarera ha respaldado la petición que el Ayuntamiento va a mandar a la Junta de Castilla y León para traer a Toro ciclos de Formación Profesional en Mecatrónica y Soldadura.

Para la empresa, esta formación es una idea excelente para que los jóvenes salgan mejor preparados y se pueda dar respuesta a la falta de mano de obra especializada que necesitan las fábricas de la zona.