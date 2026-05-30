El restaurante en una casa señorial del S. XVIII donde se sientan los famosos a comer lechazo y canutillos de cecina

Comer bien y rodeado de famosos. Un plan perfecto que puede ser la guinda al pastel. Es algo que no siempre se puede dar, pero que cuando ocurre, queda para toda la vida.

Y es que abrir las puertas de tu restaurante a gente que han sido tus referentes, es algo que solo ocurre en establecimientos tocados por una estrella, en este caso, por una estrella michelín.

En Benavente, en Zamora, hay un lugar donde la alta cocina castellana se mezcla con la emoción de las grandes visitas.

Seguro que has oído hablar del restaurante El Ermitaño, ya que ha consolidado como uno de los templos gastronómicos de Castilla y León.

Pero también se ha convertido en punto de encuentro de artistas, deportistas y personalidades que encuentran allí mucho más que un restaurante.

Al frente del proyecto está Pedro Mario, alma de una cocina que combina tradición y creatividad en una espectacular casa señorial del siglo XVIII, antigua propiedad de los Marqueses de los Salados, con una ermita de 1773 dentro de la finca.

Un escenario único para una experiencia gastronómica que rinde homenaje a las recetas castellanas de siempre, reinterpretadas con técnica y sensibilidad gourmet.

Por las mesas de El Ermitaño han pasado nombres tan admirados como Raúl González Blanco, Jesús Calleja, Iker Casillas, Miguel Ríos, Manuel Carrasco, Los del Río o los actores Pepe Viyuela y Antonio Molero.

Pero más allá de la fotografía o la visita, lo que realmente emociona son las palabras que Pedro Mario dedica a cada encuentro desde sus redes sociales.

Se trata de unos textos cercanos, llenos de admiración y humanidad, que reflejan el espíritu de hospitalidad de la casa, y el gran corazón, tan grande como su altura, que tiene Mario.

Raúl, el último

La última ha sido la visita del mítico delantero madridista Raúl González Blanco ha dejado huella en El Ermitaño. Pedro Mario escribió emocionado:

“Conocer en persona a quien admiras, es un regalazo que te da la vida”.

Y añadía unas palabras que resumen perfectamente la filosofía del restaurante:

“Espero querido Raúl que nosotros te hiciéramos disfrutar un poquito de lo que somos y hacemos, porque tú a nosotros como deportista, ya lo habías conseguido, ahora como persona lo has superado con creces”.

La leyenda del rock español Miguel Ríos también hizo escala en el restaurante zamorano. Con cariño y admiración, Pedro Mario definía así al artista:

“Vive en la carretera…” Para después reconocer que: “Siempre es un auténtico lujo tenerte en casa y disfrutar de un buen rato entre platos, vinos y la eterna sabiduría que cosecha tu mejor Rock and Roll”.

La cultura y la gastronomía se dieron la mano durante la visita de los dos actores Pepe Viyuela y Antonio Molero tras actuar en el Teatro Reina Sofía de Benavente.

“La noche del sábado fue entre risas, anécdotas y cocina”.

Pedro Mario recordaba además cómo había disfrutado viéndolos “encima de unas tablas en un teatro que adoro” antes de compartir una cena “muy disfrutona” en El Ermitaño.

No podía faltar en este listado, Jesús Calleja, el aventurero leonés ha compartido mesa y conversación en este rincón gastronómico de Zamora.

Sobre Jesús Calleja, Pedro Mario afirmaba: “Siempre es una gozada recibir en El Ermitaño a nuestro querido Jesús Calleja para compartir un buen rato de anécdotas entre recetas y risas”.

Mientras que también fue muy especial la visita de Iker Casillas, aquien le dedicó un mensaje cargado de emoción: “Visitas que nos emocionan para compartir lo que hacemos con personas que admiramos”.

Los del Río y Manuel Carrasco

La música también tiene un lugar especial en El Ermitaño. La visita de Los del Río fue descrita como uno de esos momentos en los que “la alegría entra por la puerta con nombre propio”.

Y sobre Manuel Carrasco, Pedro Mario dejó una de las dedicatorias más sinceras:

“Hay días que te llevas sorpresas maravillosas, momentos y encuentros que te hacen disfrutar muchísimo”.

Además de agradecer “su cariño y generosidad” y “el enorme talento que desborda todo su arte”.

Cocina castellana de autor con sello Michelin y Repsol

Y qué han degustado estos rostros conocidos. Pues entre los imprescindibles de la carta destacan los famosos canutillos de cecina con hígado de pato y membrillo, recomendados por Michelin y Guía Repsol.

Además de platos como las mollejas de lechazo glaseadas, el lechazo al horno de leña, el bacalao con manitas de lechazo y panceta crujiente o el pichón de nido escabechado en soja con paella de trigo y verduras.

Cada propuesta combina producto, tradición y técnica contemporánea, convirtiendo cada comida en una experiencia que deja huella.

El Ermitaño ha conseguido convertirse en un lugar auténtico, el lugar donde las estrellas encuentran la mejor mesa. Y Pedro Mario seguirá demostrando que la mejor gastronomía también se cocina con emoción.