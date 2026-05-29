Zamora presenta sus carteles para las esperadas Fiestas de San Pedro 2026: burro, manta y patrimonio gráfico

Presentación de los carteles de Fiestas y Ferias de San Pedro 2026 en Zamora. Fotografía: Ayuntamiento de Zamora.

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado, de manera oficial este viernes 29 de mayo, la cartelería para las próximas Fiestas de San Pedro.

En esta ocasión, el diseño ha corrido a cargo de la artista local Laura Meyaro, cuya elección viene siguiendo el Consistorio de priorizar y colaborar estrechamente con los creadores de la tierra y del entorno más cercano, como ha explicado el alcalde Francisco Guarido.

En la presentación han estado, junto con la creadora del cartel y el alcalde, el concejal de Promoción Económica, David Gago y también, en representación de Caja Rural, Laura Huertos.

El concejal de Fiestas ha destacado la calidad de los tres carteles, describiendo el trabajo de la artista como una obra "cercana y que, aunque parece sencilla, es muy simbólica y representativa de lo que es la ciudad en fiestas".

La autora es ya una conocida colaboradora del Ayuntamiento, habiendo realizado previamente varios murales de temática reivindicativa sobre las mujeres en el barrio de San José Obrero, y encontrándose actualmente preparando un nuevo proyecto mural en la zona de Los Bloques.

Identidad zamorana: el burro, la manta y el patrimonio gráfico

Durante la presentación, Laura Meyaro detalló los elementos que han inspirado sus tres propuestas visuales. "Quise simplificar las cosas y jugar con la identidad de Zamora. Los colores están sacados directamente de la manta zamorana y, como signo de identidad y de patrimonio, elegí la figura del burro", explicó Laura.

Hizo referencia a la importancia del diseño de personajes entrañables como "Naranjito" para conectar con el público a través de un concepto visual simple, pero con gran fuerza identitaria, utilizando el burro con este sentido.

Cada uno de los tres carteles incluye de fondo un elemento patrimonial que sirve de referencia para el desarrollo de las distintas ferias de San Pedro.

Así, en el cartel de la Feria del Ajo se recoge una imagen de Las Tres Cruces, mientras que la figura de Viriato figura como fondo del cartel de la Feria de la Alfarería.

Para el cartel genérico de las Fiestas, la autora ha escogido la silueta de la Catedral como emblema de la ciudad.

Especial referencia se ha hecho durante la presentación del acto a la tipografía utilizada, inspirada en el patrimonio gráfico de los comercios tradicionales que corren el riesgo de olvidarse con el cierre de los establecimientos.

Para ello se han utilizado las letras que pueden verse en el rótulo de uno de estos comercios que forman parte de la historia de la ciudad.

Por su parte, la entidad Caja Rural de Zamora, a través de Laura Huertos, ha querido transmitir la enhorabuena a la autora por unos carteles "muy auténticos, diferentes y muy zamoranos", reiterando el orgullo de la entidad por seguir formando parte activa de los momentos más especiales que viven los ciudadanos.