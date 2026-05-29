El PP pide al Ayuntamiento que ponga autobuses para ir al play-off del Zamora CF y duda de las trabas para poner pantallas

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora ha pedido formalmente al equipo de Gobierno que mueva ficha y flete los autobuses que hagan falta para que la afición rojiblanca pueda viajar a Villarreal a apoyar al Zamora CF en el partido de vuelta del playoff de ascenso.

Los populares consideran que el Consistorio debe mostrar sensibilidad con el sentir de la calle y con una hinchada que sueña con el ascenso.

Desde las filas del PP municipal aseguran que "no se entiende el silencio" del Ayuntamiento, y advierten de que una negativa sería injustificable, ya que no existe ningún tipo de impedimento legal ni económico para costear el viaje de los seguidores.

En este sentido, han puesto como ejemplo el paso al frente dado por la Diputación Provincial de Zamora, que ya ha anunciado que fletará autocares para desplazar a la afición, una iniciativa a la que también se ha sumado de forma privada la Caja Rural de Zamora.

Por otra parte, los concejales populares han mostrado su extrañeza ante la organización interna del Ayuntamiento.

Desde el PP califican de "sorprendente" que haya sido el concejal de Fiestas Populares el encargado de dar la cara ante los medios para hablar de la colaboración municipal con el playoff, en lugar de corresponderle dicha tarea al concejal del área de Deportes, de quien deberían depender de forma natural este tipo de propuestas de apoyo al club de la ciudad.

Por último, el Partido Popular ha solicitado formalmente los informes técnicos y la información legal pertinente para comprobar si son ciertas las pegas que ha puesto el concejal de Fiestas para emitir el partido en directo.

El edil de Izquierda Unida había alegado la existencia de supuestos problemas legales para instalar pantallas gigantes, ya fuera en la vía pública o en recintos cerrados de la capital, una versión que los populares quieren fiscalizar al detalle para no dejar a los zamoranos sin poder disfrutar juntos de la cita histórica.