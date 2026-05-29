Javier Faúndez y Juan del Canto presentan un recurso de apelación tras ser imputados por el caso 'Ultra Sanabria'

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y el diputado de Deportes, Juan del Canto en una rueda de prensa en el Palacio de la Encarnación. Diputación de Zamora.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el actual diputado de Deportes, Juan del Canto, han movido ficha este viernes en los tribunales. Ambos dirigentes del Partido Popular han presentado de forma conjunta un recurso de reforma y, subsidiariamente, un recurso de apelación ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Zamora.

El objetivo es dar marcha atrás a su citación como investigados (imputados) en la causa que investiga presuntas irregularidades y fraude en la concesión de subvenciones públicas al Club Deportivo Ultra Sanabria.

En el escrito presentado hoy, la defensa de Faúndez y Del Canto argumenta con firmeza que en su gestión actual "no hay ni una sola irregularidad o delito alguno", desmarcándose por completo de cualquier responsabilidad penal.

Su estrategia judicial se basa en un factor temporal clave: la polémica subvención bajo sospecha se aprobó mediante un decreto firmado el 24 de abril de 2023, una fecha en la que ninguno de los dos formaba parte del equipo de Gobierno de la institución provincial ni tenía capacidad de decisión sobre las áreas deportivas.

Los mandatarios populares descargan toda la responsabilidad del expediente en la anterior corporación provincial, que en aquel momento estaba presidida por Francisco Requejo (entonces en Ciudadanos) y contaba con Jesús María Prada como responsable del área de Deportes, quienes también figuran como investigados en la causa.

Giro judicial tras la declaración de la interventora

El caso dio un vuelco drástico tras la declaración judicial de la interventora de la Diputación, quien ratificó ante la jueza la existencia de numerosos "reparos" y advertencias de ilegalidad económica en los expedientes de estas carreras de montaña, señalando que se llegaron a pagar fondos públicos por eventos deportivos que presuntamente nunca se celebraron.

Tras este testimonio, la jueza decidió citar formalmente tanto a la anterior cúpula como a los actuales gestores de la institución.

Frente a esto, Faúndez alega en su recurso que actuó con total contundencia y transparencia en cuanto tuvo conocimiento de la investigación penal. De hecho, la defensa recuerda que la actual Diputación congeló de forma inmediata todas las ayudas previstas para la Ultra Sanabria en el momento en que el juzgado comenzó a rastrear los fondos del club.

El presidente confía en que la jueza atienda el recurso y archive las actuaciones contra él y contra Juan del Canto, al considerar que su inclusión en la lista de investigados carece de fundamento legal.