Denuncian que el lugar donde el Ayuntamiento tiró los restos del muro de Rabiche se ha convertido en un vertedero

Los escombros del muro arreglado de Rabiche convertidos en un vertedero en el barrio de San Frontis. Ahora Decide.

Ahora Decide ha lanzado una exigencia al Ayuntamiento de Zamora para que actúe en el barrio de San Frontis y proceda a retirar los escombros, la tierra y la basura acumulada en lo que han denominado como el "nuevo vertedero de Rabiche".

La formación política denuncia que los restos de la obra de un muro de contención, depositados en un solar privado, están dañando la imagen de una de las zonas que más quejas vecinales acumula por abandono.

El origen del problema se remonta a finales de marzo del año pasado, cuando el derrumbe de un muro de contención obligó al desalojo de diez viviendas municipales en la calle Rabiche por motivos de seguridad.

Solar del barrio de San Frontis. Ahora Decide.

El Consistorio asumió de forma subsidiaria el realojo de las familias afectadas y la reconstrucción de la estructura. Sin embargo, durante los trabajos, los escombros y la tierra retirada se trasladaron de forma provisional a una parcela privada cercana, situada en la carretera de Carrascal, justo a la entrada del barrio de San Frontis.

Transcurrido un año desde aquello, los residuos continúan en el mismo lugar. Desde Ahora Decide recuerdan que durante la época de lluvias la acumulación de tierra convirtió el entorno en un auténtico barrizal que dificultó el día a día de los residentes, tardando semanas en limpiarse.

La situación ha empeorado de forma notable en los últimos tres meses: al crecimiento descontrolado de la vegetación se ha sumado el incivismo, transformando la parcela en un vertedero ilegal donde se acumulan todo tipo de enseres domésticos y basura de forma incontrolada.

La formación califica la situación de "inadmisible", especialmente por la cercanía de este punto con el nuevo aparcamiento para caravanas inaugurado hace escasas semanas, el cual registra una afluencia constante de turistas.

Desde Ahora Decide instan al equipo de Gobierno a actuar con ejemplaridad y a trasladar de forma urgente los escombros a un gestor autorizado —"tal y como se le exige a cualquier ciudadano que realiza una obra"— además de adecentar y limpiar por completo un espacio que, junto a la asociación de vecinos, lleva tiempo reclamando una intervención integral.