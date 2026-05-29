Tres Cruces, epicentro del pequeño comercio en Zamora: fiesta con globoflexia, hinchables y hasta futbolín

Tres Cruces se convierte este sábado en el epicentro del pequeño comercio de Zamora. Fotografía: Ayuntamiento de Zamora.

Por segundo año, de forma consecutiva, la Asociación de Vecinos de las Tres Cruces, con el comercio local y el Ayuntamiento de Zamora, ponen en marcha la jornada de Comercio de las Tres Cruces.

Va a tener lugar este sábado, 30 de mayo, a partir de las 11.00 horas para poner en valor el comercio de proximidad en la que es una de las mayores áreas de concentración comercial de la ciudad zamorana.

La iniciativa surgió el año pasado con el objetivo de dinamizar la zona y poner en valor el comercio de proximidad en la que es una de las mayores áreas de concentración comercial de la ciudad de Zamora.

La primera edición dejó un gran sabor de boca entre los residentes, y por ello desde la organización se repite la fórmula con una amplia variedad de actividades.

El concejal de Promoción Económica, David Gago, y la presidenta de la Asociación de Vecinos, Nieves Turiel, han explicado que esta actividad se plantea como una jornada para sacar a los comerciantes y a los ciudadanos a la calle, facilitando el encuentro entre los establecimientos y nuevos clientes potenciales.

Un programa completo

A lo largo de todo el día, la calle, que estará cortada al tráfico, se llenará de actividad con una programación diseñada tanto para mayores como para pequeños.

Entre las actividades previstas habrá zonas infantiles con hinchables, globoflexia y futbolines.

Habrá espacio para el deporte con una demostración de pickleball y partidas simultáneas de ajedrez. También habrá juegos de madera gigantes y sorteos sorpresa organizados por los comercios de la zona, a lo que sumar música en directo con la actuación del grupo Deja Vu.

Además, la jornada mantendrá su arraigado carácter solidario a través de la colaboración con AZAYCA (Asociación Zamorana de Ayuda a las Personas con Cáncer y sus Familiares).

Apoyo al comercio local

Desde la organización se ha indicado que serán un total de 12 comercios los que saldrán a la calle para mostrar su oferta, abarcando no solo la propia avenida de las Tres Cruces, sino también calles adyacentes como Príncipe de Asturias, Santa Teresa o Lope de Vega.

Asimismo, muchos otros establecimientos que no pueden instalarse en el exterior ofrecerán promociones especiales dentro de sus locales.

Turiel ha querido hacer un llamamiento a la ciudadanía de cara a este día festivo en la que pide a la gente “que se olvide un poquito de las compras online y que se acuerde del comercio local. En internet todo parece muy bonito, pero cuando necesitas asesoramiento y que te digan qué es lo que realmente te va bien, quien está ahí siempre para nosotros es el comercio local".

Calle cortada al tráfico

David Gago ha explicado que, para el correcto desarrollo de las actividades, la calle permanecerá cortada al tráfico durante todo el día y no se permitirá el estacionamiento de vehículos en las aceras. No obstante, se habilitarán pasos transversales para garantizar la movilidad básica y evitar el aislamiento total de los barrios afectados. Por ello, el responsable municipal solicitó a los vecinos de la zona la máxima colaboración y previsión a la hora de retirar sus vehículos. La organización invita a todos los zamoranos a sumarse a esta jornada de convivencia, fiesta y apoyo al tejido comercial de la ciudad.