Pleno tenso en el Ayuntamiento de Zamora: aprueban la tarjeta de cuidadores entre gritos de los funcionarios

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Zamora vivió este jueves una sesión tensa. Lo que arrancaba como un pleno ordinario para convalidar trámites burocráticos y dictámenes de las comisiones informativas, acabó con la manifestación pública de las exigencias de pagos de miembros del funcionariado municipal.

Una nutridísima representación de funcionarios y trabajadores públicos del Consistorio abarrotó por completo los asientos del público y los pasillos de las dependencias municipales, portando pancartas y haciendo oír sus quejas por el retraso en el abono de sus nóminas y el bloqueo de sus demandas laborales.

La mecha prendió definitivamente de la mano del concejal del grupo Vox, Javier Eguaras, quien durante el turno de ruegos y preguntas afeó directamente al alcalde, Francisco Guarido, su actitud con la plantilla:

"El mes pasado le pregunté por la situación del personal y su respuesta fue un comentario irónico, advirtiéndoles de que ya llegaríamos a reconocerles sus derechos. Lo que hoy queda claro, con este salón lleno, es que con su equipo de gobierno parece imposible alcanzar acuerdos justos".

La respuesta de Guarido, quien restó peso a la protesta asegurando que "tomaba nota de las protestas" y alegando que la intervención del concejal del Partido de Santiago Abascal "no es una pregunta, sino una forma de manifestación" y defendiendo que el servicio de personal se estaba "levantando".

Los trabajadores irrumpieron a gritos al final de la sesión, tapando la voz del alcalde con una sonora e insistente estridencia coral: "¡Carrera profesional, carrera profesional!".

La protesta subió de decibelios cuando los representantes del personal recriminaron también el estado del cuerpo de la Policía Municipal, gritando de forma unánime «¡la noche de la policía!», en alusión a la falta de efectivos y los problemas organizativos en los turnos nocturnos.

Moción aprobada y reproches

Mucho antes de que el orden del día saltara por los aires en el punto de fiscalización, el pleno debatió dos propuestas de calado vecinal presentadas por el grupo Zamora Sí.

La primera de ellas logró salir adelante por unanimidad (recibiendo el apoyo explícito del PP y el resto de la oposición) para avanzar en la creación de una 'Tarjeta Municipal de Personas Cuidadoras'.

El acuerdo aprobado insta al Ayuntamiento, a la Junta de Castilla y León y al Gobierno central a tejer una red de apoyo psicológico, medidas de respiro familiar y fórmulas de estacionamiento de corta duración para quienes cuidan de forma voluntaria de dependientes en sus hogares.

Menos fortuna tuvo la moción que exigía un plan de choque urgente para el barrio Siglo XXI.

El grupo Zamora Sí, denunció el "evidente deterioro" de la zona, alertando de que los niños corren peligro por bloques de hormigón ocultos en la arena de los parques infantiles, farolas apagadas que generan inseguridad, botellones, carreras de coches a gran velocidad y la falta de desbroce e iluminación.

Sin embargo, el equipo de Gobierno de Izquierda Unida tumbó la propuesta con sus votos en contra.

El alcalde se defendió enumerando las inversiones realizadas: "Hemos hecho una asociación de vecinos completamente nueva y hace poco inauguramos el parque infantil remodelado. Por supuesto que hay necesidades, como en todos los barrios, pero los vecinos están en buenísimas condiciones de colaboración".

En el apartado puramente administrativo, el pleno sacó adelante los dictámenes económicos del orden del día, entre los que destacaron la aprobación de las ayudas anuales por estudios para el curso 2023-2024 destinadas al personal laboral (precisamente el colectivo en pie de guerra) y la adjudicación definitiva de los lotes 1 y 2 del servicio de Ayuda a Domicilio del municipio de Zamora.

Unos acuerdos que quedaron completamente eclipsados por una plantilla municipal que ha dicho basta y que promete mantener el pulso en la calle.