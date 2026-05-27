Zamora declara la guerra a las apuestas: talleres en los institutos y alertas por el juego online en menores

Zamora ha decidido plantar cara a un problema que, aunque no se ve a simple vista, está destrozando a muchas familias en silencio: la ludopatía. El Ayuntamiento ha lanzado una campaña de concienciación muy directa que, bajo el lema 'El premio de tu vida', busca abrir los ojos a los vecinos sobre los peligros de las apuestas.

Esta enfermedad, considerada ya la adicción sin sustancia más común en los centros de salud, altera por completo el cerebro y convierte el juego en el único motor de quienes la sufren.

La concejala de Servicios Sociales, Auxi Fernández, no se ha andado con rodeos al presentar la iniciativa y ha recordado cómo las tragaperras y el bingo siguen haciendo estragos, destruyendo entornos familiares y sociales enteros.

Para sacudir conciencias, el pasado 19 de mayo se organizó una llamativa acción a pie de calle en la céntrica zona de Santa Clara a través del Plan Municipal sobre Drogas y Conductas Adictivas (Plan DYCA).

Diseñada por la agencia 'La Otra Comunicación', la iniciativa consistió en repartir tarjetas que imitaban a los clásicos 'Rasca y Gana'.

La sorpresa llegaba al rascar: en lugar de un premio en metálico, los zamoranos se topaban con mensajes de impacto que invitaban a reflexionar sobre los riesgos del juego.

En el reverso, un código QR redirige a la web institucional plandicazamora.es para ofrecer ayuda y recursos. Las tarjetas sobrantes se van a repartir por diferentes concejalías y en La Alhóndiga para que el mensaje siga corriendo.

El Ayuntamiento ha encendido todas las alarmas sobre el juego online, especialmente entre los más jóvenes. La concejala calificó de "irresponsabilidad social" que en el pasado se permitiera abrir locales de apuestas al lado de los colegios e institutos.

Los datos hablan por sí solos y asustan: un estudio nacional desveló que el 13% de los alumnos de secundaria apostó en internet durante el pasado año 2025 aprovechando que llevan el peligro en el propio bolsillo con el teléfono móvil.

Visto el impacto de la campaña en la calle, el Consistorio quiere dar un paso más allá y se va a sentar con la Dirección General de Educación para llevar talleres de prevención directamente a las aulas de los institutos de Zamora.

El objetivo es llegar antes de que sea tarde y coordinar a todas las instituciones para ayudar a quienes ya han caído en las redes de las apuestas.