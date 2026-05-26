Muere Francisco Abollo, el empresario de las ópticas que defendió a las pymes zamoranas en tiempos de crisis

El empresariado zamorano despide a una de sus figuras históricas.

Francisco Manuel Abollo López, presidente de CEOE Zamora entre 1989 y 1993, ha fallecido dejando tras de sí el recuerdo de un dirigente “comprometido, idealista y profundamente implicado” en el desarrollo económico y social de la provincia.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Zamora ha expresado públicamente su profundo pesar por la pérdida de quien lideró la patronal zamorana en una etapa especialmente compleja.

Ya que estuvo marcada por la crisis económica, la reconversión industrial y las dificultades estructurales que atravesaba la provincia a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa.

Se convirtió en un referente en el mundo de la óptica en Zamora, hasta el punto de que se le conocía como Ortega, que era el nombre del establecimiento. Luego pasó a ser Multiópticas.

Durante su mandato, Abollo asumió la presidencia con una visión de fortalecer la representatividad empresarial y convertir a CEOE Zamora en una voz firme en defensa de los intereses de las pequeñas y medianas empresas locales frente al centralismo y las desigualdades territoriales.

Su carácter dialogante y su capacidad de consenso fueron algunas de las señas de identidad de una gestión recordada por su cercanía y por su firme compromiso con el tejido productivo zamorano.

Bajo su liderazgo, la organización dio pasos decisivos en la consolidación del asociacionismo empresarial provincial, favoreciendo la incorporación y cohesión de nuevos sectores productivos bajo el paraguas de la patronal.

También encabezó reivindicaciones históricas vinculadas a la mejora de las infraestructuras y a la necesidad de facilitar mejores condiciones de financiación para los empresarios de la provincia.

Uno de los aspectos más destacados de su etapa al frente de CEOE Zamora fue su apuesta por el diálogo social en tiempos especialmente delicados.

Francisco Abollo sentó bases institucionales para la negociación con los sindicatos, apostando siempre por el entendimiento, la estabilidad y la paz social en un contexto económico marcado por la incertidumbre.

La actual dirección de CEOE Zamora ha querido ensalzar “su buen hacer, su talante dialogante y su visión de futuro”, cualidades que, aseguran, “dignificaron la figura del empresario zamorano y ayudaron a fortalecer el papel de la organización en la provincia”.

La patronal zamorana ha trasladado además su más sincero pésame a la familia, amigos y allegados de Francisco Abollo, compartiendo el orgullo de haber contado con su guía y liderazgo en una etapa clave de la historia de la organización.