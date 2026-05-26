Faúndez espera la providencia para presentar recurso por el caso Ultra Sanabria: “No hay irregularidad o delito alguno”

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha informado este martes que está esperando que el Juzgado número 2 de la provincia, que investiga la causa por el presunto fraude de subvenciones al club deportivo Ultra Sanabria, le traslade la providencia por la que le incluye como investigado.

Todo para “presentar el recurso en tiempo y forma” contra esta imputación como ha señalado en la presentación de la tercera edición de la Fromago Cheese Experience.

El presidente de la Diputación de Zamora ha señalado que “aún no ha presentado el recurso” porque “como parte personada en las diligencias, está esperando que el Juzgado les dé traslado de la providencia” para presentar dicho recurso tal y como “tenían programado en tiempo y forma”.

Faúndez reconoció que el hecho de que esté citado a declarar como investigado “es molesto e incómodo”, pero reiteró el convencimiento sobre su inocencia al trasladar que, desde que comenzó su mandato al frente de la Diputación de Zamora, en junio de 2023, “en todos los documentos con respecto a la prueba Ultra Sanabria no hay ni un solo reparo ni ningún informe en contra” de los técnicos de Deportes de la institución provincial zamorana ni de la Secretaría ni la Intervención.

“Esos documentos los aporté a los medios, la semana pasada, y ahora, cuando presentemos el recurso, van todos ahí, numerados e íntegros”, trasladó Faúndez, que ya la semana pasada dio a conocer él mismo su citación como investigado y aseguró que “no existe el mínimo indicio de haber cometido irregularidad o delito alguno”.