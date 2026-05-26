Alianza entre el Ayuntamiento y Cáritas en Zamora: moda sostenible y empleo inclusivo toman la calle este sábado

La Plaza Mayor de Zamora se va a convertir este sábado, 30 de mayo, en el punto de encuentro de todos los que quieren arrimar el hombro y apostar por un consumo más consciente.

El Ayuntamiento de Zamora y Cáritas diocesana han unido sus fuerzas para dar vida al "Día de la Moda Re", una jornada pensada para toda la familia que arrancará a las once de la mañana y que llenará el centro de la ciudad de cultura, juegos y un ambiente inmejorable hasta bien entrada la tarde.

El concejal de Promoción Económica, David Gago, junto al director de Cáritas, Ignacio Enríquez, explicaron los entresijos de una iniciativa que, además de dar vida al corazón de Zamora, busca abrirnos los ojos sobre la importancia de dar una segunda oportunidad a las cosas.

Y es que el gran protagonista del día es el proyecto 'Moda Re', la marca con la que Cáritas recoge, mima y recicla la ropa usada para que no termine en la basura. Pero detrás de cada prenda hay algo mucho más importante: la oportunidad de un empleo digno para personas que lo tienen muy difícil y que buscan salir adelante.

Durante la presentación, ambos destacaron el éxito que ya está teniendo la tienda que "Moda Re" abrió hace poco en la céntrica calle San Torcuato. Un local que llevaba tiempo cerrado a cal y canto y que ahora no solo ha vuelto a la vida, sino que ha llenado de alegría y movimiento el comercio de la zona.

Para que nadie se quede en casa, la cita del sábado se ha organizado por rincones temáticos donde habrá hueco para todas las edades.

Los más pequeños serán los primeros protagonistas a partir de las 11:00 horas con los talleres y dinámicas de los monitores del Centro de Apoyo al Menor y la instalación de un hinchable.

Cartel Día de la Moda Re - Zamora. Ayto. Zamora.

Además, la Plaza Mayor albergará tres estands institucionales muy específicos: uno dedicado a visibilizar y concienciar sobre la soledad y exclusión de las personas mayores, otro para captar voluntariado y un tercero centrado en la venta de productos de Comercio Justo.

Para reponer fuerzas, a mediodía se celebrará una comida solidaria que ofrecerá hamburguesa y agua por un precio de 5 euros.

El apartado cultural y lúdico servirá como broche de oro y banda sonora a la iniciativa. La mañana se cerrará con la tradición del grupo de coros y danzas "Doña Urraca", mientras que la tarde estará amenizada en primer lugar por el ritmo flamenco del dúo "Rumba Ibérica".

El fin de fiesta y el toque más enérgico de la jornada correrá a cargo del grupo de rock zamorano "Por Fitos", cerrando una convocatoria con la que Zamora reafirma su compromiso con un modelo de ciudad más inclusivo, limpio y solidario.