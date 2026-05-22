El PSOE de Zamora se personará en la causa del caso Ultra Sanabria: “Tenemos las mismas dudas que el juez”

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Zamora ha anunciado su decisión de personarse en la causa judicial relacionada con el denominado caso Ultra Sanabria.

Lo hace con el objetivo de defender el “interés general, garantizar la máxima transparencia” y conocer con detalle todo lo sucedido.

Los socialistas consideran que, a la vista de la información conocida públicamente y de la documentación existente hasta el momento, la situación reviste una “gravedad política e institucional” que exige actuaciones inmediatas.

“Los zamoranos y zamoranas tienen derecho a conocer qué ha ocurrido y cómo se han gestionado recursos públicos que pertenecen a todos. Estamos hablando de 3 millones de euros en ayudas públicas”, han señalado.

Aseguran que la documentación refleja que, pese a las advertencias y reparos formulados por los servicios técnicos de la Diputación, las decisiones políticas adoptadas permitieron continuar con la tramitación.

“Lo que preocupa es que las decisiones políticas del Partido Popular hayan seguido adelante pese a las advertencias realizadas por dichos órganos técnicos”, han manifestado.

Asimismo, los socialistas muestran su inquietud por la ausencia de mecanismos efectivos de prevención y seguimiento.

Medidas de control

“Es necesario conocer si se han aplicado correctamente los protocolos internos y qué medidas de control y prevención se han activado”, apuntan.

El Grupo Socialista también considera necesario aclarar la evolución de determinadas ayudas concedidas durante los últimos años.

“No entendemos cómo el Partido Popular ha permitido que año tras año se incrementaran las cuantías de determinadas subvenciones pese a la existencia de reparos y advertencias técnicas en los expedientes”, apunta.

Además, añaden: “Exigimos conocer qué criterios políticos se han seguido y por qué se continuó aumentando la financiación. No puede ser que las advertencias técnicas aparezcan en los expedientes y nadie se pregunte qué está ocurriendo”.

Los socialistas consideran que tanto la Diputación como el Partido Popular deben ofrecer explicaciones inmediatas porque, aseguran, “lo que está en juego es la credibilidad de la institución”.

Por ello, el Grupo Socialista ha anunciado una serie de medidas que llevará a cabo de forma inmediata.

Entre ellas, la de solicitar toda la documentación y expedientes relacionados