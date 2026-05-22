El planazo más sabroso y loncheado de San Pedro: 50 cortadores de jamón toman Zamora por una buena causa

La Plaza Mayor de Zamora volverá a convertirse en el epicentro de la solidaridad y la gastronomía el próximo domingo 21 de junio.

Coincidiendo con el arranque de las fiestas de San Pedro, la ciudad celebrará el II Encuentro Benéfico de Cortadores de Jamón, un evento que aúna la maestría de los mejores profesionales del sector con el objetivo de recaudar fondos y visibilizar la lucha contra el cáncer a través de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La cita arrancará a las 12:00 horas y aspira a superar los excelentes resultados de su debut el año pasado, cuando más de 40 cortadores sirvieron entre 2.000 y 2.500 platos, logrando recaudar más de 9.000 euros.

Para este 2026, el listón se sitúa aún más alto: la organización prevé reunir a unos 50 cortadores profesionales llegados de toda España para batir el récord de recaudación y destinar más recursos a la investigación oncológica y al soporte de pacientes y familias.

El concejal de Promoción Económica, David Gago, ha destacado durante la presentación que, además de su indudable fin social, el encuentro funcionará como un motor de reactivación económica y comercial para el centro de la capital en un día de gran afluencia.

Para redondear la jornada festiva, quienes se acerquen a adquirir su plato solidario disfrutarán de música en directo con el grupo de flamenco 'Lío Gordo', el DJ 'Diego Duende', el folclore de 'Coros y Danzas Doña Urraca' y el ambiente de la charanga 'Manaita Rumbera', además de hinchables acuáticos para el entretenimiento de los más pequeños.

Los promotores han querido agradecer el respaldo del Ayuntamiento de Zamora, la Fundación Caja Rural, Rodrigo Eventos y la asociación solidaria de cortadores, así como de las marcas comerciales colaboradoras.

Por su parte, desde la AECC de Zamora se ha lanzado un llamamiento a empresas y particulares que deseen sumarse a la causa mediante la donación de piezas de jamón, invitándolos a ponerse en contacto directo con la sede de la asociación para canalizar su ayuda.