Zamora destina 72.000 euros a renovar sus parques con materiales antivandálicos y fuentes para mascotas

El Ayuntamiento de Zamora ha puesto en marcha un plan para modernizar las calles y zonas verdes de la ciudad. La Concejalía de Obras con una inversión de 72.000 euros ha presentado la nueva remesa de mobiliario urbano para este año 2026, una campaña que destaca por un giro radical en los materiales y por una compra masiva de fuentes de agua potable pensadas también para las mascotas.

El concejal delegado del área, Pablo Novo, ha explicado que este contrato da continuidad a la renovación progresiva que se viene haciendo en los parques, logrando además este año un extra de unidades gracias a las mejoras de puntuación presentadas por la empresa adjudicataria en el pliego de condiciones.

La gran novedad de este año es la apuesta definitiva por la sostenibilidad y el fin de la madera en el paisaje urbano. Por primera vez, el Consistorio ha decidido no comprar ni un solo banco o mesa de este material tradicional.

Aunque dar el salto a los polímeros reciclados y al polietileno de colores supone un desembolso inicial más elevado, Novo ha defendido que a la larga es mucho más eficiente y rentable.

Estos nuevos plásticos reciclados eliminan prácticamente los costes de mantenimiento y son un escudo perfecto contra el vandalismo: si sufren pintadas o grafitis, basta con aplicar un decapante y agua a presión para que luzcan como el primer día, sin necesidad de lijar ni barnizar.

En cuanto al reparto del material, la campaña incluye la llegada de 48 bancos nuevos, 25 mesas, 23 papeleras y una decena de jardineras personalizadas idénticas a las que ya flanquean la entrada del propio Ayuntamiento.

Además, se van a desplegar 25 fuentes dobles que permitirán beber cómodamente tanto a los vecinos como a sus perros. Se llevará el agua potable a los últimos parques que aún no la tenían y se cubrirá por completo todo el itinerario peatonal que une La Marina con la Catedral, una ruta muy transitada que hasta ahora carecía de un solo punto de avituallamiento.

Los operarios municipales comenzarán la instalación de inmediato, estrenando el plan en el parque de Cañaveral, donde se sustituirán todos los asientos actuales por los nuevos modelos de polietileno antes de proceder a colocar las mesas.

El Ayuntamiento ha querido dejar clara su apuesta por la economía circular: los bancos de madera viejos que se retiren de los parques no irán a la basura, sino que se restaurarán y guardarán en los almacenes municipales para dar una respuesta rápida a los vecinos que soliciten un asiento de forma puntual en cualquier otro barrio de la ciudad.